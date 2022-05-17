واشنطن تحث "المجموعات الليبية" على وقف العنف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تشعر بـ“قلق بالغ“ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا، وتحث المجموعات المسلحة هناك على الامتناع عن العنف، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.

وتحدث نيد برايس، بعد أن حاول رئيس الوزراء الليبي المعيَّن من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، السيطرة على الحكومة في طرابلس، لكن إدارة منافسة ترفض التنازل عن السلطة أجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.

وأعلن باشاغا، فجر يوم الثلاثاء، دخوله برفقة أعضاء حكومته إلى طرابلس في وقت متأخر مساء الإثنين، لتشهد أجزاء من العاصمة اشتباكات مسلحة بين ”القوة الثامنة“، وهي مجموعة مسلحة في طرابلس مؤيدة لباشاغا، وعدد من التشكيلات المسلحة غرب ليبيا والعاصمة، حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد المجيد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا، حثت في بيان صادر عنها ”جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف“، مطالبة ”القادة السياسيين الإدراك بأن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف أمر لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا“.

واعتبرت السفارة الأمريكية أن ”السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم عبر الانتخابات“.

وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي، إن ”الاتحاد الأوروبي قلق جدًا إزاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس“. معتبرًا أن ”الوضع أصبح حزينًا جدًا في الساعات الماضية.. كنا نتوقع حدوث شيء كهذا لأنه في ليبيا لم تجرِ انتخابات“.

وأضاف بوريل: “بدلًا من إجراء انتخابات لتشكيل حكومة واحدة، لديهم في ليبيا حكومتان“، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع تصادم الحكومتين ”عاجلًا أم آجلًا“.

وقال: ”إننا نتابع الوضع في ليبيا، الذي كان هادئًا نسبيًا لعدة أشهر، والآن تبدأ مجددًا الحرب.. سيتعين علينا إلقاء نظرة على الوضع هناك، ما يحدث هو أمر مقلق للغاية“، مضيفا أن الاشتباكات ”قد تتكرر إذا استمر الانقسام الحكومي في البلاد“.

من جانبها، نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ“الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات“.