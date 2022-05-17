المغرب.. "مجلس المستشارين" يعتمد الترجمة الفورية إلى الأمازيغية

أعلن مجلس المستشارين ”الغرفة الثانية للبرلمان المغربي“، يوم الثلاثاء، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة ”الأمازيغية“ خلال جلساته، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة التشريعية، وفق ما أعلنه، رئيس المجلس، النعم ميارة.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسه والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ التي تتضمن مجالات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتكوين المستمر لإدماج الأمازيغية في أعمال المجلس وتيسير استعمالها كلغة رسمية.

ويأتي اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة ”الأمازيغية“، بعد أن أثارت أسئلة نواب برلمانيين جدلا واسعا خلال جلسات سابقة داخل قبة البرلمان، داعين لإلزامية توفير ترجمة فورية للغتين العربية والأمازيغية.

وقال ميارة، في تصريحات صحفية، إن ”الاتفاقية تعد ثمرة تشاور مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يتعين تفعيله في أفق 2024“.

وأضاف أن ”المجتمع المغربي بكافة مكوناته يجب أن يتمكن من الاطلاع على أعمال المجلس“، مشيرًا إلى أنه ”سيتم الشروع فورا في تطبيق هذه الاتفاقية سواء تعلق الأمر بالترجمة الفورية للجلسات العمومية أو الترجمة الكتابية لأشغال اللجان والمحاضر والمراسلات، وذلك اعتمادًا على الخبرة التي راكمها المعهد، فضلا عن الاستعانة بخبرات أخرى“.

ونوه رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ”منظمة غير حكومية“، رشيد راخا، بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن ”فئة واسعة من المغاربة تتحدث فقط بالأمازيغية“.

وأضاف راخا، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”مجلس المستشارين مؤسسة تشريعية هامة لجل المغاربة يناقش داخل ردهاتها ملفات اجتماعية وسياسية واقتصادية“، مشدداً على أن ”من حق الجميع أن يفهم ما يدور داخل هذه المؤسسة“.

واعتبر أن ”نواب الأمة وصلوا إلى هذه المؤسسة من خلال أصوات المواطنين“، مشيرا إلى أن ”القرار ورغم أنه جاء متأخرًا لكنه يعد تاريخيا، وسيمهد الطريق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في البلاد“.

وتابع: ”القرار مفرح، وسيحول قبة مجلس المستشارين إلى فضاء يعكس الغنى الثقافي المغربي“.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل مجلس المستشارين على تشكيل فريق عمل متخصص، بتعاون مع خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعهد إليه بإنجاز معجم المصطلحات القانونية المستعملة في العمل التشريعي باللغة الأمازيغية المعيرة وأبجدية ”تيفيناغ – اللغة الأمازيغية“.

كما سيعهد لنفس فريق العمل بإعداد قاعدة المعطيات ورقمنتها لتسهيل عملية الترجمة بالجلسات العمومية وأجهزة مجلس المستشارين من وإلى ”الأمازيغية“.

والشهر الماضي، أعلن مجلس النواب ”الغرفة الأولى للبرلمان المغربي“، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة ”الأمازيغية“ خلال جلساته.

وتعد الغة ”الأمازيغية“ إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة المغربية، ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي ”للأمازيغية“.