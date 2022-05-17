تونس.. دعوات لـ"حكومة إنقاذ" تثير مخاوف من "أزمة شرعية"

تطرح المساعي الرامية إلى توسيع جبهة القوى السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والذهاب إلى حد الحديث عن ”حكومة إنقاذ“، مخاوف من جر البلاد إلى ”أزمة شرعية“، وفق متابعين للشأن السياسي.

وأصدر الحزب الجمهوري المعارض بيانا، دعا فيه إلى ”بناء جبهة سياسية واسعة عقب احتجاجات نظمتها المعارضة لرفض إجراءات الرئيس“.

وطالب الحزب أيضا ”بتشكيل حكومة إنقاذ وطني“ لحماية البلاد من ”المخاطر التي تهددها وتنفيذ الإصلاحات المتأكدة، وإعادة تشغيل محركات الاقتصاد الوطني“.

هذا، وتتباين مواقف الطبقة السياسية في تونس، من تلك الدعوات.

وفيما يرى طرفٌ أنها تهدف ”لإيصال البلاد لإنقسام مؤسساتي وخلق حكومة موازية“، يراها آخرون ”ضرورة لإنقاذ تونس التي تعيش أزمة اقتصادية متفاقمة وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما يقلل قسم ثالث من شأن هذا التوجه وتأثيراته على الوضع السياسي بشكل عام.

من جهتها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إن ”هناك مساعٍ حقيقية دفعت بها حركة ”النهضة“ للقيام بهذا السيناريو، أي تشكيل حكومة عبر عقد جلسة للبرلمان المنحل ما زالت النقاشات حولها في الكواليس مستمرة“.

وبحسب المصادر، فإن القرار لا يتعلق ”بحكومة واقعية، وإنما بمحاولة جر الرئيس التونسي إلى ردة فعل تزيد عليه الضغوط الخارجية، أو دفعه إلى فتح حوار وطني يجمع كافة الأطياف السياسية“.

”الدفاع عن الديمقراطية“

في الإطار، قال رئيس ”جبهة الخلاص الوطني“ أحمد نجيب الشابي، المقرب من الحزب الجمهوري إن العمل يجري ”لبناء قوة سياسية في البداية للدفاع عن الديمقراطية والعودة للمسار الدستوري الذي خرج عنه الرئيس التونسي“.

وأضاف الشابي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه ”يتوقع توسع الجبهة المعارضة لرئيس الجمهورية رغم احترازات بعض الأطراف عن الجبهة الحالية التي تضم حركة النهضة التي تعيش عزلة داخلية كبيرة“.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن ”الأمور تتطور والنقاشات مع المكونات السياسية من خارج جبهة الخلاص مستمرة، وقريبا ستبرز تطورات تشمل توسعة جبهة الخلاص الوطني لتشمل مكونات أخرى، دون أن يكشف عما إذا كان سيتم تشكيل حكومة كما يدعو الحزب الجمهوري“.

”تشويش“

بدوره، رأى المحلل السياسي خليل الرقيق، أن ”هذه الأطراف السياسية تتحدث أكثر من حجمها، لكن ما يطرح تساؤلات هو ماذا أعد الحزب الجمهوري لإنقاذ البلاد فعليا؟“.

وأكد الرقيق، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”هذه التحركات قد تكون تهدف لإثارة مناخ من التشويش على مسار 25 يوليو/ تموز، بعد فشل الأطراف المعارضة في الحشد في الشارع“.

وقال: ”حتى مظاهرات الأحد الماضي، شارك فيها المئات، وهي تضم العديد من التكتلات السياسية مثل جبهة الخلاص، وما يعرف بـ(مواطنون ضد الانقلاب)، وحركة النهضة، وهذا ما يؤكد عجزهم عن استقطاب الشارع“.

”أزمة اعتراف“

من جهته، استبعد عضو البرلمان المنحل في تونس حاتم المليكي، أن ”يتم تشكيل حكومة موازية وخلق أزمة شرعية رغم وجود (أزمة اعتراف) اليوم“.

وذكر المليكي، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”أكثر السيناريوهات المطروحة والتي لها نسب نجاح هي مطلب تشكيل حكومة، لكن بصيغة أخرى في الأسابيع القادمة“.

وتابع: ”تشكيل حكومة لا يمكن أن يكون بأطراف سياسية، وهذا ليس مقبولا شعبيا وعند الرئيس وحتى واقعيا، واتحاد الشغل والمنظمات الوطنية أعتقد هي من ستضغط من أجل ذلك“.

وأشار إلى أن ”مشاركة الأحزاب والأطراف السياسية مستبعد جدا، لكن الأسلم والأقرب للواقع أن يتوصل الرئيس والمنظمات الوطنية إلى تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة، والقيام بإصلاحات وبرمجة انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية وبلدية في أيار/مايو 2023“.