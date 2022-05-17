باشاغا: فوجئت بالتصعيد العسكري بعد دخول طرابلس.. وحكومة الدبيبة ساقطة وطنيا

قال رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ بالتصعيد العسكري إثر دخوله العاصمة طرابلس في وقت سابق، ما اضطره إلى الخروج مرة أخرى.

وحمّل باشاغا مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن الأحداث، واصفا الحكومة بأنها ”ساقطة وطنيا“.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: ”رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية“.

وتابع: ”إن تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن أن نسهم في المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين. جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرضَ بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر“.

وأضاف: ”إن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنيا وأخلاقيا ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة“.

واختتم تغريداته بالقول: ”لسنا طلابًا للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية“.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة باشاغا في وقت مبكر صباح الثلاثاء ”وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادًا لمباشرة أعمال حكومته منها“.

وقال باشاغا في كلمة متلفزة وجهها إلى الليبيين من مقر كتيبة النواصي، الواقع بطريق الشط وسط العاصمة طرابلس ”الحمد لله وصلنا العاصمة بسلام وأمان وكان الاستقبال ممتازا جدا“.

لكن بعد ساعات فقط، وإثر اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الدبيبة وقوات كتيبة النواصي التي استقبلت باشاغا اضطر الأخير للخروج من العاصمة.