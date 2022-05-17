ليبيا.. ما سر دخول باشاغا المفاجئ إلى طرابلس وخروجه السريع منها؟

أثار دخول رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وخروجه السريع منها تساؤلات عن سياقات هذه الخطوة وأسبابها.

وقالت مصادر سياسية وعسكرية ليبية مطلعة، إن اللواء 444 توسط صباح اليوم من أجل إخراج رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا، الذي دخل طرابلس ساعات قليلة، ثم غادرها وسط اشتباكات عنيفة بين ميليشيات موالية له وأخرى موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن باشاغا توصل لتفاهمات مع قادة ميليشيات اجتمع بها في تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن هؤلاء نكثوا بتعهداتهم، ولم يتولوا تأمينه بعد دخوله من مطار معيتيقة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وتطرح هذه الفرضية عدة نقاط استفهام تتعلق بتبعات هذه المحاولة الفاشلة، وسبب إسراع باشاغا في التراجع، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بضغوط خارجية أو أنها فقط محاولة لجس النبض.

وعلق النائب في البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، بأن ”التفاهم غائب في طرابلس، والميليشيات التي تسيطر على الأرض ما زالت تحت سيطرة الدبيبة“، موضحًا أن ”باشاغا يبدو أنه دخل بمعية مجموعات مسلحة، لكن المجموعات الداعمة للدبيبة أكبر وأقوى“، وفق تعبيره.

وبين أوحيدة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”ما حدث للأسف في طرابلس اليوم قد ينعكس سلبًا على المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة، وعلى باشاغا أن يعمل من سرت“، بحسب قوله.

وحذر أوحيدة من أن ”المسألة أصبحت أمنية اليوم، وليست سياسية، والبرلمان ليس له دور في ذلك“.

من جانبها، أكدت النائبة في البرلمان الليبي، فاطمة الصويعي، أن انسحاب باشاغا السريع من العاصمة ”كان حقنًا للدماء“.

وقالت الصويعي: ”كنا ننتظر ولمدة ثلاثة شهور أن تدخل الحكومة العاصمة، وتتم عملية التسليم والاستلام بطريقة سلمية، لكن ما حدث الآن عبر عنه رئيس الحكومة بأنه لا يريد إراقة دماء بدخوله طرابلس، وعند دخوله حصلت اشتباكات فخرج فقط لحقن الدماء، وتوفي للأسف أحد الشباب من كتائب مصراتة في طرابلس“.

وتابعت الصويعي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، ”لا نريد حربًا، ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم السلطة بأسرع وقت لحكومة الاستقرار الوطني“.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة بشكل سلمي إلى حكومة باشاغا، التي بدأت العمل من خارج طرابلس بعد تعثر دخولها إلى العاصمة، رغم لعبه ورقة النفط للضغط على الدبيبة.

وقال المحلل السياسي كمال المرعاش، إن ”ما حدث اليوم يعود لسوء تقدير باشاغا لموقف الميليشيات التي اجتمع ببعض قادتها في تركيا مؤخرًا، والتي يمكن أن تكون قد نصبت له كمينًا للإيقاع به“، مضيفًا أن ”كل الاحتمالات تبقى واردة وراء سر تصرفه الطائش، في الاعتماد على قادة ميليشيات لا ولاء لهم إلا للمال والنفوذ“، بحسب تعبيره.

وأضاف المرعاش في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”اللغط الذي رافق دخول باشاغا وخروجه لا يعبر إلا عن حالة الإحباط والتخبط التي تعاني منها حكومته المشلولة، وربما يعبر عن استعراض إعلامي، القصد منه أن حكومته ما زالت تملك زمام المبادرة“.

وختم المرعاش قوله: ”المغادرة السريعة وبهذه الطريقة قد تمثل الرصاصة الأخيرة في جسد حكومته، وخروجه بعد الدخول خلسة، يعد خطأً كبيرًا ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل حكومته“، وفق تقديره.