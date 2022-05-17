تونس.. أحكام بالسجن بحق نواب سابقين على خلفية "غزوة المطار"

أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن بحق نواب في البرلمان المنحل، وأحد المحامين، على خلفية ما عرف بـ“غزوة المطار“ التي تعود أحداثها إلى منتصف مارس/ آذار من العام الماضي.

وأكدت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس، أصدرت أحكامها بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، وقضت بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف لمدة ستة أشهر، والنائبين محمد العفاس وماهر زيد ثلاثة أشهر.

وأصدرت المحكمة أيضًا أحكاما بالسجن خمسة أشهر بحق المحامي والنائب بالبرلمان المنحل نضال السعودي، بينما حُكم على المحامي مهدي زقروبة بالسجن ستة أشهر، وقضت هيئة الدائرة مقابل ذلك بعدم سماع الدعوى بحق النائب عبد اللطيف العلوي.

يُشار إلى أن الأحكام الصادرة ابتدائية وقابلة للاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدورها باعتبارها أحكاما حضورية.

وكان القضاء العدلي أصدر أحكامه بخصوص قضية اقتحام مطار تونس قرطاج، بعد أن نظرت محكمة الناحية بتونس في ملف القضية، واستؤنفت تلك الأحكام وتم تعيين جلسة النظر في الاستئناف بعد تقديم فريق الدفاع عن المتهمين طلب ”تقديم“ موعد الجلسة الاستئنافية.

وتحدث النائب السابق المنسحب من حركة ”النهضة“، سمير ديلو، عن أنّ الدائرة الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس استعجلت النظر في القضية، رغم أن فريق الدفاع طلب يوم الإثنين 9 مايو/ أيار الجاري، التأجيل إلى يوم غد الأربعاء 18 مايو/ أيار، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت الإذن بالنفاذ العاجل للأحكام.

وتعود حادثة ”غزوة المطار“ المتهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس/ آذار 2021، حيث وجهت اتهامات بحق عدد من نواب ”ائتلاف الكرامة“، القريب من حركة النهضة الإسلامية، يتقدمهم سيف الدين مخلوف، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج.

كما تعود الحادثة إلى احتجاج مخلوف والنواب المرافقين معه على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (المعروف في تونس بـ أس 17) واعتبر النواب آنذاك أن هذا الإجراء فيه تقييد للحريات.