باشاغا يغادر طرابلس بعد اشتباكات مسلحة

قال مكتب رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا إنه غادر العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من محاولته دخول المدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان دخولها العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسه برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا فجر الثلاثاء ”وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادًا لمباشرة أعمال حكومته منها“.

وقال باشاغا في كلمة متلفزة وجهها إلى الليبيين من مقر كتيبة النواصي، الواقع بطريق الشط وسط العاصمة طرابلس ”الحمد لله وصلنا العاصمة بسلام وأمان وكان الاستقبال ممتازا جدا“.

وبيّن أن الرسائل التي تلقاها لم تنقطع لثلاث ساعات من ”المواطنين الذين تواصلوا معنا، وكانوا فرحين بدخولنا العاصمة، وغدًا إن شاء الله، سيكون هناك مؤتمر صحفي، سنوضح فيه الأمور كاملة، ونوجه كلمة جامعة إلى الشعب الليبي، يكون فيها الخير والتفاؤل والأمل، ونحن حكومة لكل الليبيين، وبإذن الله نتحد ونضع أيدينا بأيدي بعض من أجل بناء ليبيا“.