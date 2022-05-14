حرب تصريحات بين المغرب والجزائر بشأن "تقرير المصير"‎‎

اشتعلت حرب تصريحات بين المغرب والجزائر حول ملف ”تقرير المصير“، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد في سانت لوسيا.

وخاطب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي: ”أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق سكان شعب القبائل والذي يبلغ عددهم 12 مليون نسمة“. على حد تعبيره.

وأكد الدبلوماسي المغربي، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، مساء السبت، أن ”شعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري“، معربا عن ”أسفه لكون الأمر يتعلق بأطول احتلال في تاريخ إفريقيا، ومتسائلا لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبائل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف“.

وجاء تصريح السفير المغربي ردًا على التصريحات التي أدلى بها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، بشأن حق تقرير المصير لـ“شعب الصحراء الغربية“ و“احتلال الصحراء من قبل المغرب“ خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في سانت لوسيا.

و قال العرباوي فيما يخص ”حق تقرير مصير منطقة القبائل“، إن الوفد المغربي ”يسعى من خلال هذه الادعاءات وبشكل بائس إلى إحداث حالة من اللبس وخداع الرأي العام الوطني والدولي باللجوء إلى اختلاق مسألة موازية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمعترف به من قبل الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة ذات الصلة“.

وذكر المتحدث أن كل فئات المجتمع الجزائري ”التفت حول حركة التحرير الوطني التي قادها جيش التحرير الوطني“، مشيراً إلى أنه ”من بين قادة حرب التحرير الوطني الذين كتبوا تاريخ الثورة الجزائرية هنالك وجوه تاريخية تنتمي إلى منطقة القبائل“. وفق تعبيره.

وأضاف ”أحب من أحب و كره من كره.. الجزائر جمهورية واحدة غير قابلة للتجزئة“.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتدهورت العلاقات المغربية الجزائرية بشكل كبير عندما أعلنت الجزائر في آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها.

وردت المملكة حينها معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها ”مبرراته الزائفة“.

وتصف الرباط الجارة الجزائر بـ“الطرف الحقيقي“ المسؤول عن ”خلق واستمرار النزاع المصطنع حول الصحراء“، وتدعوها إلى الانخراط الكامل في مسلسل ”الموائد المستديرة“ بروح من الواقعية لحل النزاع.

إلا أن الجزائر تعرب من حين لآخر عن أملها في الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب، وجبهة البوليساريو) فقط؛ بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة والفعلية لحقه غير القابل للتصرف ولا التقادم في تقرير المصير.

وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي أواخر العام 2020، قالت جبهة ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“: إنها ”استأنفت الكفاح المسلح“.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.