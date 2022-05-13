نورلاند: يجب إجراء انتخابات ليبيا قريبا وأزمة النفط تُضيع 60 مليونا يوميا

أبقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، مساء الخميس، الغموض قائما حول الموعد المحتمل للانتخابات المرتقبة بالبلاد، مكتفيا بالتأكيد على أنها ستجري ”في الوقت المناسب“.

وقال نورلاند، في مقابلة مع قناة ”بوابة الوسط“ الليبية، إنه ”ليس هناك أي سياسي أراد في ديسمبر الماضي، أن يقول إن الانتخابات فشلت، كما أنه ليس هناك سياسيا في الوقت الحالي، يعارض فكرة إجراء الانتخابات“.

وأضاف: ”بات السياسيون يتحدثون عن مستقبل ليبيا وهو ما يشير إلى أن هناك حملة انتخابية جارية، وذلك يشير إلى أن الانتخابات ستجرى في الوقت المناسب“.

وردا على سؤال حول التاريخ الذي يقصده السفير الأمريكي بالوقت المناسب، قال: ”لا يمكن أن نحدد موعدًا جزافاً، لكن من الضروري أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ذات مصداقية ومن المهم أن تجرى في القريب العاجل“.

وتطرق السفير الأمريكي، إلى ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، نجل العقيد الليبي الراحل، واصفا ظهوره بـ“القنبلة“.

وقال نورلاند إن ”ظهور سيف الإسلام القذافي، كان بمثابة القنبلة في الغرفة.. وكل شيء تدمر، حيث جرى تدمير كل شيء يقود إلى عقد الانتخابات“، وفق تعبيره.

وأضاف أن ”المسألة لا تتعلق بأن الولايات المتحدة تدعم سيف الإسلام أم لا، ولكن هل يقبل الليبيون أن يترشح شخص مطلوب لدى المحكمة الجنائية؟“.

ونوه إلى أن الاجتماعات المرتقبة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، يوم الأحد المقبل، بشأن القاعدة الدستورية، تبحث المعايير الواجب توافرها حول المرشحين.

وتعليقا على أزمة النفط، اعتبر نورلاند أن ليبيا ”تضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم، وذلك على خلفية أزمة إغلاقات حقول وموانئ نفطية“.

وتابع أن ”ما يحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي“ مضيفا ”لا أصف ما يحدث كأزمة، وإنما فرصة ضائعة على ليبيا، كان عليها أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية“.

وفي وقت سابق، دعا المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا، إلى إيجاد آلية لإدارة عوائد النفط الليبي.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأمريكية في ليبيا عقب لقاء نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المتواجد في القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة حول ”المسار الدستوري“.

وقال نورلاند: ”ناقشت مع عقيلة صالح، آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة“.

وأضاف: ”جددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عوائد النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية، والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا“.

وتابع نورلاند: ”لابد من تسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن“.

وبين أن عقيلة صالح، ”أكد مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة، يوم 15 مايو الجاري، بمتابعة من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز“.