سعيد: تونس ليست دولة محتلة كي تقبل بمراقبين أجانب خلال الانتخابات

ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، إلى أنه قد لا يقبل قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية هذا العام، قائلا إن تونس ليست دولة محتلة كي يرسل إليها مراقبون.

ويواجه سعيد، الذي استحوذ الصيف الماضي على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، انتقادات داخلية وخارجية بأنه يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.

ومن المتوقع أن يقوم بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في 25 تموز/ يوليو، ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال سعيد خلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة: ”لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة“.

وفي جميع الانتخابات التي أعقبت ثورة 2011 في تونس، حضر مراقبون غربيون، وأشادوا بالانتخابات النزيهة رغم تسجيل تجاوزات طفيفة في بعض الأحيان قالوا إنها لم تؤثر على مصداقيتها.

وفاز قيس سعيد في آخر انتخابات رئاسية جرت في العام 2019.

وعين سعيد هذا الأسبوع أعضاء جددا في لجنة الانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، في خطوة ينظر إليها معارضوه على أنها سيطرة على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في البلاد، وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.

وتهدد الأزمة المتفاقمة في تونس المكاسب الديمقراطية منذ ثورة 2011 بعد أن أطاح التونسيون بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقول سعيد إن خطواته كانت ”ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية“ على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس التونسي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تشكيلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، وذلك بعد أن قام بتعديل قانون الهيئة القديمة بأمر رئاسي.

وأصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا جاء فيه أنه عين فاروق بوعسكر رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما عين سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، أعضاء في الهيئة.

وأصدر سعيد في 21 نيسان/ أبريل الجاري، مرسوما يتعلق بتعديل أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نص على أن مجلس الهيئة يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسا للهيئة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.