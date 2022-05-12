اعتقال حمادي الجبالي رئيس وزراء تونس الأسبق

قالت الصفحة الرسمية على فيسبوك لرئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي اليوم الخميس، إن قوة أمنية اعتقلته، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

والجبالي، وهو أيضا قيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية.

ولم يصدر عن السلطات التونسية حتى اللحظة تأكيد رسمي لخبر اعتقال الجبالي.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ رفض الكشف عن إسمه، إن حمادي الجبالي تم توقيفه بعد مداهمة مصنعه للاشتباه في وجود مادة يمكن استعمالها في التفحيرات.

أضاف المصدر، أن حمادي الجبالي يخضع للتحقيق رفقة زوجته، حول هذه المادة ومصدرها واستعمالاتها في هذا المصنع.

ويذكر أن حمادي الجبالي تم اتهامه سابقا بالقيام بتفجيرات في محافظتي سوسة و المنستير في 2 أغسطس 1987، كما تم توقيف الجبالي في تلك الفترة وسجنه بعد اتهامه بالتفجير وقتل عدد من التونسيين و السياح.

وأكد حمادي الجبالي في تصريحات إعلامية بعد ثورة يناير 2011 في تونس، أنه ”لم يتورط في هذه التفحيرات وأن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي هو من ورّطه في هذه القضية“، مضيفا أن ”بن علي كان يرى النهضة منافسا حقيقيا له وهو ما جعله يبحث عن حجة واحدة تدينها ويتمكّن من خلالها الحكم عليها بما كان يريد“، وفق قوله.