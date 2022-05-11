"الدستوري الحر" يلجأ للقضاء لإلغاء أمر رئاسي بتعيين "هيئة الانتخابات" التونسية

يستعد الحزب ”الدستوري الحر“ في تونس لتقديم شكوى قضائية لإبطال تعيين أعضاء هيئة الانتخابات، وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، اليوم الأربعاء، إن قضية ستقدم باسم الحزب لدى المحكمة الإدارية التونسية لإلغاء الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات.

وأوضحت عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها حزبها في العاصمة تونس، أنه ”سيتم تقديم قضية استعجالية لطلب وقف التنفيذ أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتأجيل التنفيذ في انتظار البت في القضية“.

وحملت عبير موسي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري، المعين من قبل رئيس الجمهورية التونسية، المسؤولية باعتباره المؤهل للبت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل، كما حملت المسؤولية للمحكمة الإدارية بصورة مساهمتها في ما سمته ”تبييض القرارات غير القانونية لقيس سعيد“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عيّن، الإثنين الماضي، أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط انتقادات ومخاوف من أن تلقي هذه الخطوة بظلال الشك على نزاهة الانتخابات، ويرأس اللجنة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بوعسكر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية السابقة.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس قيس سعيد عين، الإثنين، الأعضاء الجدد في هيئة الانتخابات، وتضم الهيئة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، ثلاثة قضاة ومهندسا في تكنولوجيا المعلومات، كما عُين العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان سبق أن شغلا عضوية هيئات انتخابية سابقة.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، كما صدر بالجريدة الرسمية التونسية قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية في اليوم السابق، ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي. ونص القانون الجديد كذلك على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدلا من 9.

وأثارت المراسيم الرئاسية التي يصدرها قيس سعيد لاستبدال تركيبة الهيئات الدستورية مثل هيئة الانتخابات، وقبلها المجلس الأعلى للقضاء جدلا واسعا في الساحة السياسية والحقوقية، وأطلق مناهضون لتوجهات الرئيس قيس سعيد تحذيرات من أن تؤثر هذه الخطوة الجديدة على مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة.