التونسي منجي الحامدي يدخل سباق المرشحين لخلافة وليامز في ليبيا

انضم وزير الخارجية التونسي الأسبق منجي الحامدي إلى قائمة المرشحين لمنصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، وفق ما أكده تقرير نشره موقع ”أفريكا أنتليجنس“.

وأكد التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن الحامدي الذي تولى مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي سابقا، يحظى بدعم الجزائر على الأقل، وأنه لم يتلقّ حتى الآن دعم الرئيس التونسي قيس سعيد لشغل هذا المنصب.

وأكدت مصادر مقربة من الحامدي لـ“إرم نيوز“، أن الدبلوماسي التونسي يحظى بدعم واسع من أطراف ليبية، وكل من مصر والجزائر، في حين أنه ينتظر دعم الرئاسة التونسية لتولي هذا المنصب.

وأضافت المصادر، إن الحامدي يحظى بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف الليبية، وبخبرة في إدارة الأزمات، لا سيما أنه نجح في مهمته حين كان مبعوثا للأمم المتحدة في مالي، وتمكن من حلحلة الأزمة بين الفرقاء السياسيين هناك خلال أشهر قليلة، وفق تعبيرها.

وكان الحامدي طالب في مقال له في آذار/ مارس الماضي، الأمم المتحدة، ببذل كل ما في وسعها لإعادة الزخم للعملية الانتخابية في ليبيا، معتبرا أن ذلك سيسهم في حفظ السيادة وتقرير المصير في ليبيا.

وأضاف الحامدي، في مقال له نشره موقع ”ريال كلير“، إن الشعب الليبي لا يريد سوى الوحدة والسلام والتقدم“، مضيفًا أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بذل جهودًا كبيرة لضمان عملية شفافة من شأنها أن تمنح الليبيين والمجتمع الدولي الثقة في حكومة جديدة، واصفًا تمسك الدبيبة بالسلطة بأنه قد يكون سببًا بالانقسام.

وأكد الحامدي أن الأمم المتحدة لا تستطيع من الناحية الفنية أن تنحاز إلى طرف دون غيره.

ووصف الحامدي الوضع في ليبيا بـ”الهش”، غير أنه يمكن، بل يجب أن يتحرك في اتجاه عملية سياسية أكثر استقرارًا وشمولية، خاصةً أن هناك من سيَسعى لاستغلال الهشاشة الحالية والتلاعب بالاقتصاد الليبي لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وفق تعبيره.

وتخوض مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز سباقا مع الزمن، من أجل تثبيت موقعها على الساحة الليبية، وذلك خلال الجولة الثانية للحوار بين مجلسي النواب والدولة، المرتقب في القاهرة.

وتواجه وليامز معارضة كبيرة من موسكو التي تسعى إلى عدم التجديد لولايتها، وتتحرك روسيا في أروقة مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه بتعيين مبعوث جديد، وبالتالي إزاحة وليامز.