المغرب وهولندا يوقعان "خطاب نوايا" لتعزيز التعاون الأمني

وقَّع عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المغرب، ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة في هولندا، ”خطاب نوايا“ لتأطير مجالات وأشكال التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ما يشير إلى طي البلدين صفحة الخلاف بينهما.

وجاء التوقيع في العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، انطلاقًا من “الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة، وشرطة الأراضي المنخفضة من جهة ثانية“، بحسب بيان للمديرية المغربية.

ويهدف ”خطاب النوايا“، وفقًا للبيان، إلى ”تثمين وتقوية التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي، والتطرف العنيف“.

ويعد ”خطاب النوايا“، بمثابة ”إطار اتفاقي“ لتنظيم ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية، والتكوين الشرطي“.

وأشار بيان المديرية المغربية إلى أنه ”يبقى نطاق التعاون الأمني بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، قابلًا للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات، والإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وكذلك الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة“.

وبينت المديرية المغربية أنه ”تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني“.

ويدّل توقيع مسؤولي البلدين على “خطاب النوايا” المشترك، على مدى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، خاصة في ظل تنامي البعد العابر للحدود الوطنية لمختلف صور الجريمة المنظمة، وكذلك تزايد مخاطر التهديد الإرهابي على الصعيد العالمي.

ويمكن اعتبار هذا التوقيع تدشينًا لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الهولندية، التي مرت من فترة خلافات وجفاء، بسبب قضايا عدة، أبرزها رفض هولندا ترحيل البرلماني المغربي الهارب سعيد شعو، وقد وصلت، العام 2018، إلى درجة استدعاء المغرب للسفيرة الهولندية بالرباط، للاحتجاج عن رفع خارجية هولندا تقريرًا إلى البرلمان بشأن ”حراك الريف“، ما اعتبره المغرب تدخلًا في شؤونه الداخلية.