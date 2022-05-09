الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا في لجنة الانتخابات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، وذلك بعد أن قام بتعديل قانون الهيئة القديمة بأمر رئاسي.

وأصدر قيس سعيد أمرا رئاسيًّا جاء فيه أنه عيّن فاروق بوعسكر رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما عين سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، أعضاء في الهيئة.

يذكر أن الرئيس سعيد أصدر، في 21 أبريل/نيسان الجاري، مرسوما يتعلّق بتعديل أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نص على أن مجلس الهيئة يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسًا للهيئة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون رفضه المرسوم الرئاسي، واعتبر في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن ”المرسوم يتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا“.

وأكّد بفون أنّ المرسوم ”نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفاءهم من مهامهم“.

وأضاف البيان: ”نُعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية، والفاقد للشرعية والمشروعية، إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي“.

وأكّد أنّ ”الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن أحكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014“.

وأشار رئيس الهيئة، في بيانه، إلى أنه ”يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا عن علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى“، مضيفًا أن ”رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم“.

وأثار قرار سعيّد قلّق الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنّ هذا التدخل ”من شأنه أن يقلّص من استقلالية الهيئة في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس“.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، إنّ ”استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات في البلاد“.

وأشارت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد؛ من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة.