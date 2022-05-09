بحضور بلينكن.. التحالف الدولي ضد "داعش" يجتمع في المغرب الأربعاء المقبل

تحتضن مدينة مراكش المغربية، الأربعاء المقبل، اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم ”داعش“ المتشدد.

وسيشهد هذا الحدث الدولي الهام حضور ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، سيبحثون خلاله سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم في القارة الأفريقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها التحالف الدولي ضد تنظيم ”داعش“ في القارة السمراء، وذلك في ظل تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، يوم الإثنين، أن هذا الاجتماع الدولي ينظم بدعوة مشتركة من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وقال البيان إن الاجتماع يشكل ”مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الأفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى“.

وأشار إلى أن ”وزراء التحالف سيستعرضون المبادرات المتخذة، في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات ”داعش“ وذلك في مجال التواصل الإستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب“.

وسيكون الاجتماع ”فرصة لتسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الأفريقية، خاصة في ظل التوترات والنزاعات العرقية التي تشهدها بعض مناطق القارة، خاصة منطقة الساحل“، وفق المصدر نفسه.

وتابع: ”سيشكل اجتماع مراكش، على هذا الأساس، مناسبة لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الإستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم ”داعش“ ودحره“.

وقبيل أشهر، كان التحالف قد أعلن عن إحداث مجموعة التركيز ”أفريكا فوكيس“.

ويرتقب أن تلي هذه المرحلة، خلال اجتماع مراكش، توجيهات إضافية وأجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مد التطرف في أفريقيا.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، قد أكد أن تعاون المغرب مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ”استثنائي“، وأن المملكة ”تعد شريكا متميزا في دعم وتعزيز مهمة مكافحة الإرهاب“.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، ترأس المغرب بشكل مشترك اجتماع التحالف الدولي ضد ”داعش“ من أجل إطلاق مجموعته للتفكير حول أفريقيا.

وتولى على الخصوص الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية، ويحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في أفريقيا.

كما نظم في حزيران/يونيو 2018، اجتماعا للتحالف الدولي لهزيمة ”داعش“ المخصص للتهديد الإرهابي في أفريقيا.

وتأسس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“، في أيلول/سبتمبر 2014.