نورلاند يدعو إلى إيجاد آلية لإدارة عوائد النفط الليبي

دعا المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الأحد، إلى إيجاد آلية لإدارة عوائد النفط الليبي، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي الدستوري في ليبيا، وإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأمريكية في ليبيا عقب لقاء نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المتواجد في القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة حول ”المسار الدستوري“.

وقال نورلاند:“ ناقشت مع عقيلة صالح، آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.“

وأضاف: ”جددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية، والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا“.

وتابع نورلاند: ”لابد من تسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن“.

وبيّن أن عقيلة صالح، أكد مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة، يوم 15 مايو الجاري، بمتابعة من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

1/4 السفير نورلاند: "التقيت اليوم في القاهرة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في #ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة. pic.twitter.com/tWPmYB8mAX — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 8, 2022

وأشار نورلاند، إلى أن الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، الجمعة، استئناف مشاورات المسار الدستوري، في 15 أيار/ مايو الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتستهدف المشاورات تذليل الصعوبات المتوقعة في طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب الليبي في الجلسة التي تعقد، اليوم الإثنين، الميزانية التي تقدمت بها حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، في ضوء استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة لها.

وأعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، أن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا، و515 ألفًا، و200 دينار ليبي.

وتضمنت في بابها الأول ”الرواتب، وما في حكمها، ”وخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني والمتعلق بالنفقات التشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشاريع وبرامج التنمية، وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.

وتعهدّ ”باشاغا“ باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي.