تونس.. محتجون يطالبون بـ"محاسبة المفسدين" قبل الاستحقاقات الانتخابية

طالب مشاركون في مسيرة نُظمت يوم الأحد في العاصمة التونسية، الرئيس قيس سعيد، بضرورة ”محاسبة“ من وصفوهم بـ“المفسدين“، ومحاسبة حركة النهضة، قبل المضي في الانتخابات المقبلة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المواطنون والنشطاء، التوافد على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة قادمين من مختلف المحافظات، للمشاركة في المسيرة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات مثل: ”مع قرارات رئيس الجمهورية من أجل محاسبة جادة حقيقية“، و“في هذه المرحلة التاريخية على السلطة القضائية تحمّل المسؤولية“، و“تونس حزبنا والعلم رايتنا والمحاسبة غايتنا“، و“تونس مستقلة بشعبها محمية، لا للتدخلات الأجنبية“، كما ردد المشاركون في المسيرة نداءات لمحاسبة حركة ”النهضة“ وزعيمها راشد الغنوشي.

وقال نشطاء مشاركون في هذه الفعالية، إن ”الغاية من تجمع التونسيين المؤيدين لمسار 25 تموز/ يوليو، هو الدفع نحو استخلاص نتائج القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية آنذاك بدءا بتجميد البرلمان ثم حله وبداية بإصلاح النظام القضائي ومراجعة عمل الهيئات“.

وأضاف النشطاء في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”بعد قرابة عشرة أشهر من اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وقبل مواعيد انتخابية مهمة أولها الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية في 25 تموز/ يوليو المقبل والانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على رئيس الجمهورية أن يكون صارما في محاسبة المفسدين قبل المضي إلى تلك الاستحقاقات الانتخابية لقطع الطريق أمام من أجرموا بحق التونسيين وتمكينهم من العودة إلى الساحة السياسية“.

وطالب النشطاء القضاء التونسي بـ“تسريع النظر في القضايا التي تهم الأحزاب السياسية المتورطة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة وعلى رأسها حركة النهضة“.

وأشاروا إلى أنه ”استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات تبين أن النهضة وقلب تونس وأحزاب أخرى متورطة في الفساد السياسي وفي تلقي تمويلات غير مشروعة ما يقتضي محاسبتها وقطع الطريق أمامها للمشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة“.

وقد شهدت العاصمة التونسية في مناسبات سابقة تنظيم تحركات شعبية مؤيدة حينا ومناهضة حينا آخر لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويمثل تحرك اليوم بداية ضغط على السلطات التونسية لحسم ملفات فساد تطال كثيرا من السياسيين، وفق ما أكده مشاركون في المسيرة.