بعد طي صفحة الخلافات.. سفير ألمانيا الجديد لدى المغرب يباشر مهامه

أفادت تقارير مغربية أن السفير الألماني الجديد لدى المغرب روبرت دولغر باشر مهامه بشكل رسمي.

واستقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، في الرباط، روبرت دولغر، الذي قدَّم نسخًا من أوراق اعتماده بصفته سفيرًا مفوضًا فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الملك محمد السادس، وفق ما أعلنته صفحة وزارة الخارجية المغربية على ”تويتر“.

ويأتي هذا التطور بعدما شهدت العلاقات المغربية الألمانية خطوات إيجابية، وإعلان الملك محمد السادس قبل أسابيع ”حرص بلاده على إعطاء نفس جديد لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية ألمانيا الاتحادية“.

استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، السيد روبرت دولغر، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. pic.twitter.com/w1Vo2yrn8q — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) May 6, 2022

وعاد ممثل الدبلوماسية الألمانية إلى المغرب، الثلاثاء، بعد تجميد للعلاقات لشهور عديدة بسبب مواقف برلين من قضية الصحراء الغربية.

وشغل دولغر منصب مدير منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الساحل في وزارة الخارجية الألمانية.

ووافق المغرب في وقت سابق، على منح سفير ألمانيا الجديد روبرت دولغر، الاعتماد الدبلوماسي، خلفًا لمواطنه جوتز شميدت بريمي.

وتؤكد هذه الخطوة أن المغرب طوى- بشكل نهائي- أزمة دبلوماسية بين البلدين، بدأت عندما قررت المملكة، في آذار/ مارس 2021، تعليق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط.

وكان المغرب استدعى سفيره في برلين، في أيار/ مايو 2021، للتشاور بسبب ”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة“، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة ”البوليساريو“ باستقلالها.

وعبّر المغرب حينها، عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الذي عقد في 2020 بشأن ليبيا، معتبرًا أن في ذلك ”عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية، بعد كل الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.

وبعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل عن منصبها، بعثت الحكومة الفدرالية الألمانية بقيادة المستشار الجديد أولاف شولتس، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إشارات إيجابية إلى المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة بين برلين والرباط، منذ شهر آذار/ مارس 2021.

وأصدرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، حينها، بيانًا يعتبر مخطط ”الحكم الذاتي“، الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، ”مساهمة مهمة“. كما وصف البيان المغرب بأنه ”شريك رئيس للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال أفريقيا“.

بدوره وجّه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، في كانون الثاني/ يناير 2022، دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة ألمانيا؛ من أجل ”إرساء شراكة جديدة بين البلدين“.