بالتنسيق مع الـ"إف بي آي".. المغرب يوقف مشتبها بموالاته لداعش كان يحضّر لهجوم

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت اليوم الجمعة شخصا يشتبه في موالاته لتنظيم داعش و“تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي“، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي).

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن ”من توقيف شخص موال لتنظيم داعش الإرهابي.. للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام“، وذلك بمدينة بركان، شرق البلاد.

وأوضح البيان أنه ”جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي“.

وأضاف المصدر أن المشتبه به (37 عاما) كان ”يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية تروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية“.

ويأتي هذا الإعلان قبل بضعة أيام من انعقاد اجتماع التحالف المناهض لتنظيم داعش في مراكش الأسبوع المقبل، برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أعلنت عن عملية مماثلة أواخر العام الماضي أسفرت عن إحباط هجوم ”إرهابي“، كان يخطط له مغربي يشتبه في موالاته لتنظيم داعش، وذلك بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش خصوصا.

وفاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها الألفين منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.