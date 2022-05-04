تضمن تصريحات ضد روسيا.. باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي في "التايمز"

نفى رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء صحة مقال رأي نشرته صحيفة ”التايمز“ اللندنية باسمه.

وقال باشاغا على صفحته الرسمية في موقع ”تويتر“: ”فوجئت بنشر مقال منسوب لي في صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات كاذبة“.

فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية ، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 4, 2022

وتعهد باشاغا في المقال المنسوب له، ”بدعم الموقف البريطاني من العدوان الروسي على أوكرانيا“.

وقال باشاغا في المقال إن ”حكومته مستعدة للعمل مع بريطانيا لو أرادت شريكا في أوروبا للرد ضد روسيا، وإن حكومته هي شريكهم المناسب“، حسب المقال.

وجاء في المقال المنسوب لباشاغا أن ”تورط بوتين هو أمر يجب شجبه بالكامل“، مضيفا أن ”ليبيا يخيم عليها منذ أكثر من عقد شبح الحرب، فهي مليئة بالمرتزقة الأجانب الذين جاءوا من كل أنحاء العالم“.

ولفت باشاغا في المقال المنسوب له، إلى أنه ”وعد بصفته رئيسا للوزراء، بإخراج شركة (فاغنر) للمرتزقة من ليبيا، ولكنه يريد مساعدة بريطانيا التي ستكون حليفا لا يستغنى عنه في القتال ضد المرتزقة الأجانب“.

وورد في المقال أن باشاغا ”يريد شراكة استراتيجية مع بريطانيا- تقوم على التجارة والأمن والتشارك في الاستخبارات“، وأنه يريد ”التبادل التجاري البريطاني والأعمال المساعدة في إعادة بناء ليبيا، وكذلك تقديم الخدمات للشعب الليبي“.

وذكر المقال أن ”الشعب الليبي لا يريد رؤية عقد آخر من الحرب الأهلية، ولا يريد أيضا مشاهدة قوات المشاة التابعة لفاغنر، وهي تنهب البلدات والقرى الليبية، فهو متعب بعد كل هذه السنين ولكن لا يعني أنه استسلم“، حسب وصفه.

وأضاف أن ”الليبيين يريدون العيش في بلد طبيعي، بلد بحكومة واحدة وبانتخابات حرة ونزيهة وبلد خال من المرتزقة، مثل أوكرانيا“.

وأشار إلى ”الإمكانيات التي تتمتع بها ليبيا، فلديها أكبر احتياطي للنفط في كل قارة أفريقيا، وعندما نستأنف ضخ النفط، فسوف يساعد ذلك على فطم العالم عن النفط الروسي، ويمكن للنفط والغاز الليبي المساعدة في تعويض النقص العالمي وتخفيض أسعار الوقود في بريطانيا“، وفق المقال.

ووعد باشاغا بحسب الصحيفة ”بإعادة الديمقراطية وتنظيم انتخابات في أقرب وقت“، وأنه ”سيعمل على الحد من تدفق الهجرة الشرعية“، معربا عن صدمته من مظهر الناس الذي يغرقون في جماعات في البحر المتوسط، وهم يحاولون العبور إلى أوروبا.