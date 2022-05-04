ردا على بيانها حول "حريق قابس".. الأمن التونسي يتهم "النهضة" بإشعال الفتنة

اتهمت نقابة الأمن التونسي حركة النهضة بمحاولة ”إشعال نار الفتنة والمس من هياكل الدولة“، ردًا على اتهامها الضمني بالتقصير في التدخل الأمني لإطفاء الحريق الهائل الذي شهدته محافظة قابس جنوب البلاد يوم العيد.

واعتبر الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي، اليوم الأربعاء، أن بيان حركة النهضة الذي تتهم فيه أعوان الحماية المدنية بالتقصير خلال تدخلهم لإطفاء حريق ”سوق جارة“ بقابس يوم العيد، يمثل ”مناورة سياسية“.

وأوضح الدبابي، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، أن ”بيان حركة النهضة يهدف إلى إشعال نار الفتنة، والمس من هياكل الدولة، وتأليب الرأي العام، ووضع أعوان الحماية المدنية في مواجهة مع المواطن“.

ودعا الدبابي كافة الأطراف السياسية إلى ”النأي بهياكل الدولة عن مخططاتها“، مؤكدًا أن ”الحماية المدنية ملك للشعب ولخدمته وليست تابعة لأي طرف سياسي“، وفق تعبيره.

وذهب المسؤول النقابي إلى اعتبار أن بيان الحركة ”تحريضي يضع أعوان الحماية المدنية في استهداف ومواجهة مباشرة مع المواطن“، بحسب قوله.

وكانت حركة النهضة قد أصدرت في وقت سابق بيانًا حول الحريق الذي نشب في سوق جارة بقابس، جنوب شرق البلاد، واعتبرت أن ”حجم التدخل كان بسيطًا جدًا بالقياس إلى ضخامة الحريق، كما كان للفراغ في السلطة الجهوية أثر كبير، وذلك بعدم وجود محافظ للجهة حيث آل الأمر إلى المعتمد الأول وهو متغيب، ولولا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية لكان الخطب أشد“، بحسب نص البيان.

وأضافت ”النهضة“ في بيانها: ”قلوبنا في يوم عيدنا ملتاعة على المصاب الجلل لأهلنا في قابس الحبيبة، ندعو الجهات الرسمية والأهلية إلى المسارعة إلى التعبير عن التضامن مع المصابين، سائلين الرحمن الرحيم أن يكلأ أهلنا المصابين برعايته ويخلفهم خيرًا في مصابهم“.

وشهدت ”سوق جارة“ الشهيرة في محافظة قابس حريقًا هائلًا يوم العيد أتى على عدد كبير من المحال التجارية، والتهمت النيران عدة محال داخل وخارج سوق الحناء والصناعات التقليدية الشهيرة في منطقة جارة دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكدته مصادر من الحماية المدنية.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه، بينما فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.