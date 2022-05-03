ليبيا.. توقيف 15 سجينا فروا بعد "تمرد مسلح"

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء توقيف 15 سجينا كانوا قد فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة أمس في واقعة ”تمرد مسلح“ وفق وصفها.

وقالت الوزارة في بيان، إن تمردا مسلحا وقع فجر الإثنين لمساجين داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وأضاف البيان: ”على الفور قامت مديرية أمن السهل الغربي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، مما أسفر عن ضبط خمسة عشر من المساجين الفارين، حيث إن اغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة“.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ”ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن أي أحد منهم لما في ذلك من التزام بروح المواطنة وتعزيز دور الشرطة المجتمعية التي ينبغي أن يتسم بها المواطن في الإبلاغ عن أي من الجنح والجنايات بما في ذلك هؤلاء الفارون من العدالة حتى تتمكن جهات الاختصاص من تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب“.

وثمنت الوزارة جهود مديرية أمن السهل الغربي في ضبط مجموعة من الفارين، ووجهت الأجهزة الأمنية والضبطية لبذل أقصى الجهد للبحث والتحري للقبض عن باقي الفارين.

ويوم أمس شن مسلحون مجهولو الهوية هجوما على سجن في غرب ليبيا، بالتزامن مع حدوث تمرد داخله، ما أدى إلى مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة ”ليبيا 218“ المحلية عن مصدر لم تسمه، أن سجن مليتة الواقع بين مدينتي زوارة والعجيلات في غرب ليبيا تعرض لهجوم مسلح صباح أول أيام عيد الفطر، ما تسبب في هروب عدد من السجناء.

وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية، يدعى نادر محمود.

وتضاربت الأنباء بشأن إن كان السجن تعرض لهجوم من قبل مجموعة من الخارج، أو من قبل السجناء الموجودين داخله، إذ تواردت أنباء عن اعتداء عدد من السجناء على رجال أمن والاستيلاء على أسلحتهم.

وقالت وكالة الغيمة الإخبارية المحلية، إن عشرات السجناء فروا في أعقاب الأحداث التي شهدها السجن، موضحة أن الوحدات الأمنية سيطرت على السجن لاحقًا وتقوم حاليا بعملية تمشيط للمنطقة بحثا عن السجناء الفارين.