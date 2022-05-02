"نوفا" الإيطالية: المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون أفريقيا

كشفت مصادر سياسية غربية، أنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ”سوف يكون أفريقيا“، وفق ما نقلت وكالة ”نوفا“ الإيطالية، اليوم الإثنين.

وجدد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو/ تموز المقبل.

ودعا المجلس في القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في ليبيا و“هذا الجزء بالتحديد طالبت به روسيا، التي سعت منذ فترة لإقالة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الأمريكية ستيفاني ويليامز، وتعيين رئيس جديد لبعثة الدعم مرحب به من قبل موسكو“، على حد قول المصادر الغربية.

وانتهى تفويض البعثة، الذي لا يزال دون قيادة بعد استقالة المبعوث السلوفاكي السابق يان كوبيتش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهى في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وأعاد القرار، في نقطته الثانية، تقديم إصلاح بعثة الدعم، الذي تم رفضه في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي ينص على عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى طرابلس.

وقالت الوكالة إنه ”منذ العام 2020، كانت هناك في الواقع قيادة مزدوجة لبعثة الأمم المتحدة، مع مبعوث خاص في جنيف ومنسق في العاصمة الليبية“.

وخلصت المصادر إلى أنه ”إذا لم يحدث شيء في غضون ثلاثة أشهر، وهو أمر ممكن، فسنذهب إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة“.

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الحاجة لتعاون أوروبي ”أوسع نطاقًا“ بشأن ليبيا، إحدى بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف المهاجرين، وفق وكالة ”نوفا“ الإيطالية.

وقال دي مايو، ردًا على سؤال أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ”فيما يتعلق بمسألة التعددية وكيفية تجنب الأزمات مثل تلك التي نشهدها، وأيضًا تلك التي رأيناها في سوريا وفي ليبيا نفسها وفي أجزاء أخرى من العالم، مثل جنوب القوقاز، فإن الإجابة عن كيفية استخدام أداة التعددية بشكل أفضل هو في تعددية الأطراف نفسها“.

وأضاف دي مايو أن ”لحظة الجمود التي يمر بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي نشهدها في الوقت الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، تتطلب منا المضي قدما في إصلاح مجلس الأمن الذي طالما كانت إيطاليا تروج له“.