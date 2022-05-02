ليبيا.. أول ظهور لخليفة حفتر في بنغازي بعد شائعة وفاته (فيديو)

ظهر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر صباح اليوم الإثنين، في تجمع لشباب مدينة بنغازي، وذلك للمرة الأولى منذ شائعات وفاته التي راجت خلال اليومين الماضيين.

وجاء ظهور حفتر في هذه الفاعلية الشعبية التي تأتي احتفاء بعيد الفطر، عقب مرور يومين على تداول مواقع وحسابات ليبية شائعة تفيد بوفاته جراء جلطة.

وظهر حفتر بالزي الوطني بمعية وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، فيما أحاط المواطنون به وهتفوا له.

ونفى مسؤول عسكري سابق في الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، صحة ما تداولته مواقع وحسابات ليبية عن وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

واستنكر اللواء أحمد العريبي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق، وعميد بلدية بنغازي سابقا، بشدة الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي، مع آمر اللواء الـ53 التابع لوزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة تم خلالها الترويج لوفاة حفتر.

وقال العريبي في فيديو بثته وسائل إعلام ليبية ”أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان بخصوص هذا الموضوع“. مشيرًا إلى أنه علم بذلك من خلال بعض الاتصالات التي تلقاها من ”أصدقاء وشرفاء وطنيين“، على حد وصفه.

وأضاف ”أبلغوني أن بعض المواقع التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإرهابية، تحوي في طياتها الفتنة والبغضاء ونوعًا من البغض الاجتماعي والسياسي لشخصي وللقيادة العامة.. أنا حقيقة أنفي جميع ما تناولته هذه المواقع الفاسدة“.

وأردف مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية الأسبق ”هم تناسوا بأن هناك علاقة روحانية أبوية عظيمة بيني وبين القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر، الذي أسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية“، وتابع ”بهذه المناسبة أجدد العهد لأبي وسيدي القائد العام بأني أحد جنوده الأوفياء دائمًا وأبدًا“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق، مكالمة هاتفية مسربة بين الصيدلاني من مصراته عثمان ميلاد الورفلي، وآمر اللواء الـ53 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أحمد هاشم.

وبحسب المكالمة المسربة يقول ميلاد ”إنه سمع خبرًا وإن شاء الله يكون صحيحًا“. فيرد هاشم أن ”الخبر وصله من اللواء أحمد العريبي وأخيه عبد الوهاب، بأن جلطة أصابت حفتر وأن الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، يريد أن يتأكد، وأن خلافًا اندلع بين الناظوري وصدام حفتر، نجل القائد العام“، وفق قوله.

وكان حفتر أصيب في شهر نيسان/ أبريل 2018، بعارض صحي استدعى نقله للعلاج في مستشفى فرنسي، وعاد بعدها إلى بنغازي بعد غياب استمر لمدة أسبوعين.