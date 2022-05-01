الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن لجنة لصياغة ”دستور جديد ستتشكل“ وستنهي عملها في ظرف أيام معدودة.

وقال قيس سعيد في خطاب أذاعه التلفزيون مساء اليوم الأحد، إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن ”اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة“، وفق تعبيره.

وأضاف سعيد أن ”الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسة في تونس“، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين في تونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.