بعد الزج باسمه في ترويج الشائعة.. اللواء العريبي ينفي نبأ وفاة حفتر

نفى مسؤول عسكري سابق في الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة على مواقع وحسابات ليبية حول وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

واستنكر اللواء أحمد العريبي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق، وعميد بلدية بنغازي سابقا، بشدة الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي، مع آمر لواء 53 التابع لوزارة دفاع عبد الحميد الدبيبة تم خلالها الترويج ”لوفاة حفتر“.

وقال العريبي في فيديو بثته وسائل إعلام ليبية: ”أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم الإخوان بخصوص هذا الموضوع“.

وأشار إلى أنه عرف عن ذلك ”من خلال بعض الاتصالات التي تلقاها من أصدقاء وشرفاء وطنيين“، على حد وصفه.

وأضاف: ”أبلغوني فيها أن بعض المواقع التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإرهابية، تحوي في طياتها الفتنة والبغضاء ونوع من البغض الاجتماعي والسياسي لشخصي والقيادة العامة.. أنا حقيقة أنفي جميع ما تناولته هذه المواقع الفاسدة“.

وأردف مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية الأسبق: ”هم تناسوا بأن هناك علاقة روحانية أبوية عظيمة بيني وبين القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر، الذي أسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية“.

وزاد في الفيديو: ”بهذه المناسبة أجدد العهد لأبي وسيدي القائد العام بأني أحد جنوده الأوفياء دائماً وأبداً“.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بثت في وقت سابق، مكالمة هاتفية مسربة بين الصيدلاني من مصراته عثمان ميلاد الورفلي، وآمر اللواء 53 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أحمد هاشم.

وبحسب المكالمة المسربة يقول ميلاد إنه ”سمع خبرا وإن شاء الله يكون صحيحا“.

فيرد هاشم أن ”الخبر وصله من اللواء أحمد العريبي وأخيه عبد الوهاب، بأن جلطة داهمت حفتر من يوم أمس، وأن الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، يريد أن يتأكد، وأن خلافا اندلع بين الناظوري وصدام حفتر، نجل القائد العام“، وفق قوله.

ولم يصدر الجيش الوطني الليبي حتى الآن بيانا للتعليق على هذا الخبر.

وكان حفتر أصيب في شهر نيسان/ أبريل 2018، بعارض صحي ”لم يكشف النقاب عنه“، استدعى نقله للعلاج في مستشفى فرنسي، وعاد بعدها إلى بنغازي بعد غياب استمر لمدة أسبوعين.