قيادي بحركة "الشعب": "جبهة الخلاص" التونسية استنساخ لتجربة الانقسام الليبية (فيديو إرم)

اتهم القيادي في حركة ”الشعب“ التونسية رضا الآغا القوى السياسية التي شكّلت ”جبهة الخلاص“ بمحاولة استنساخ التجربة الليبية وترسيخ خيار الانقسام لإعادة إنتاج شرعية منتهية.

وقال الآغا في حديث لـ ”إرم نيوز“ إن ”جبهة الخلاص لا تمثل عمق المشهد السياسي، وهي تريد أن تحاكي التجربة الليبية وتجسد خيار الانقسام ضمن حكومة موالية لشرعية ما بعد 25 يوليو / تموز، وحكومة أخرى تجسد أطلال التجربة السابقة وتعيد إنتاج الشرعية السابقة التي نعتبر أنها انتهت ولا مبرر للحديث عنها“.

وأشار الآغا إلى ضعف تركيبة الجبهة، وقال إن أحمد نجيب الشابي الذي يتزعمها ”يوجد على هامش المشهد السياسي وبقية الشخصيات الأخرى بها تمثل السطح السياسي وسطح الوعي السياسي، بينما تعيش الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو / تموز في حالة العمق الاجتماعي، ومن هذا المنطلق لا نعتقد أنها ستنجح في خياراتها“.

وحول رؤية حركة الشعب لمسألة الحوار الوطني أشار الآغا إلى أن ”الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث عن أن الحوار لن يكون إلا مع الصادقين والشرفاء، ونحن في حركة ”الشعب“ نعتبر أنفسنا من الفئة التي أخلصت للشعب وتمسكت برهانات 25 يوليو / تموز، وتعتبره حلما يمكن أن يحقق القدر الممكن لما انتظره الشعب التونسي بعد حقبة سوداء“.

وأضاف الآغا: ”نحن نقدر بأن الحوار وإن كانت هناك هيئة حكماء ممثلة بشخص عن كل حزب، يمثل خطوة نحو تعزيز مبدأ الشراكة التي نعتبرها ضرورية لا سيما في ظل الضغوط الخارجية التي تواجهها تونس“.

وتابع الآغا أن ”حركة الشعب مكون داعم لمسار 25 يوليو/ تموز، واتحاد الشغل يعلم جيدا أن الحركة هي حركة وطنية ويفتح دائما سبل التشاور معها، ورئيس الجمهورية إذا كان جادا في تخفيف وطأة الضغط الخارجي من واشنطن والاتحاد الأوروبي ليس له من مناص إلا أن يتشاور ويعزز العلاقة مع المجتمع المدني، وفي مقدمتها حركة الشعب التي كانت مكونا أساسيا لصياغة هذه اللحظة التي غيرت المشهد السياسي برمته“.

وتعليقا على تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول وجود مساع لتوحيد المعارضة لإعادة الديمقراطية في تونس، قال الآغا: ”أنصح الغنوشي أن يتعلم الديمقراطية قبل أن يعلّمها لأبناء الشعب التونسي، لأنه منذ أن تأسست حركة النهضة لا يزال متمسكا بنفس الموقع في الحركة وفي البرلمان أيضا هو لا يزال متمسكا بمنصبه رئيسا له رغم حلّه“.

واعتبر الآغا أن ”الغنوشي هو المسؤول عن الإخفاقات التي عاشتها التجربة الديمقراطية التونسية، وعندما يتحدث عن عودة الديمقراطية فهو يتحدث عن مفهومه للديمقراطية لأن تلك الديمقراطية أنتجت الموت“.