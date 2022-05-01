تونس.. منشقون عن "النهضة" يقتربون من الإعلان عن حزب جديد

يستعد عدد من السياسيين المستقيلين من حركة النهضة الإسلامية في تونس لإعلان تأسيس حزب جديد يضمّ المنشقين عن الحركة ووجوها سياسية أخرى، ما يعني انشطار الحركة إلى حزبين.

وأعلن القيادي والوزير السّابق عبد اللطيف المكي عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“ اليوم الأحد عن تأسيس هذا الحزب السياسي الجديد، وقال إنّه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد جلسة تأسيسية لهذا الحزب، يتمّ إثرها إيداع الملفّ القانوني لدى الجهات الرسمية بهدف الحصول على تأشيرة العمل القانوني.

وأكّد المكي أنّ ”تأسيس هذا الحزب يأتي إيمانا بدوره الوطني في بناء تونس الحديثة على أساس الانتماء الوطني الأصيل والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والإنقاذ الاقتصادي وتتويجا لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة هذا المشروع“.

وقال إنّ فكرة إنشاء الحزب ووضع برنامجه المستقبلي تمت بناء على استيعاب دروس الماضي واعتمادا على معطيات الواقع اليوم واستشراف آفاق المستقبل.

وكان المكي قد أعلن في وقت سابق أنه تم اختيار اسم الحزب وهويته وقال إنه يضم قياديين سابقين وبارزين من حركة النهضة من بينهم سمير ديلو ومحمد بن سالم وجميلة الكسيكسي ورباب لطيف، مشيرا إلى أنه ”سيطلق جيلا جديدا من السياسيين الشبان“.

وأوضح المكي أنّ الحزب الجديد سيكون حزبا محافظا ديمقراطيا اجتماعيا يتميز عن حركة النهضة والأحزاب الأخرى القائمة في المشهد السياسي اليوم ويقدم عرضا سياسيا مختلفا، ولن يشارك في الانتخابات القادمة.

ويمثّل إعلان الحزب الجديد خروجا فعليا للقيادات المنشقة من حركة النهضة بعد نحو سنة من الخلافات التي تسببت في ظهور انشقاقات كبيرة داخل الحركة ما تسبب في إضعافها، قبل أن تزيد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ الماضي من إضعاف الحركة.

وشهدت حركة النهضة خلافات واسعة وانقسامات بين شقّ مؤيد لرئيسها راشد الغنوشي وللتمديد له في منصبه وبين من يدعو إلى التغيير ومنح الفرصة لقيادات شابة لتصدّر المشهد والقطع مع الخط الذي ذهب فيه الغنوشي لسنوات طويلة.

وتسببت الانشقاقات في ظهور عدة استقالات لقيادات بارزة ومن بينها مؤسسون للحركة منهم عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وقيادات فاعلة تقلدت من قبل مناصب وزارية، ما أدّى إلى ارتفاع الأصوات الرافضة لسياسات الغنوشي داخل الحركة واتساع دائرة المنشقين عنها.