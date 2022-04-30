بعد جدل التسجيلات الصوتية.. نادية عكاشة تنفي وجود طموحات سياسية لديها

نفت المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة، وجود أية طموحات أو اهتمامات لديها، بالعودة لتقلد الوظائف أو المناصب السياسية في بلادها.

وقالت عكاشة، في تدوينة لها عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”تشرفت بخدمة وطني سنتين حاولت الإصلاح والتقدم بكل ما أوتيت من جهد وارتكبت أخطاء لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض وقلة المعروف السائدة في الساحة السياسية“.

وأضافت: ”لا علاقة لي بتاتا بالصفحات التي تتحدث باسمي ومنها صفحة L’appel du devoir (نداء الواجب)، وغيرها من الصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس، والتي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي“.

وتابعت عكاشة: ”لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي وسيتحملون مسؤولياتهم كاملة أينما كانوا“.

https://www.facebook.com/100064824107831/posts/368257862011681/

وجاء ذلك، ردا على جدل واسع خلفه تسريب تسجيل منسوب لنادية عكاشة، جرى الحديث خلاله عن ”أسرار بالقصر الرئاسي“، تؤدي إلى ”زلزال“ في البلاد في حال الكشف عنها.

إلّا أن عكاشة نفت، في تدوينة مقتضبة نشرتها عبر صفحتها على ”فيسبوك“، صحّة التسجيل الصوتي الذي نشره النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري، ونسبه إليها.

وكتبت: ”بعد حملة التشويه والمس من الأعراض، نتحول إلى تركيب الأصوات، المسيرة لن تتوقف“.

وكانت عكاشة قدمت استقالتها من منصبها في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وغادرت البلاد صحبة أفراد من عائلتها وابتعدت عن الشأن العام، قبل أن تعود للظهور منذ أيام في تدوينة وجهت فيها اتهامات ضمنية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقالت عكاشة في تلك التدوينة، إنّ الإجراءات المتخذة في 25 تموز/ يوليو الماضي، كانت ”لحظة حاسمة وقرارا تاريخيا ومسارا وطنيا، كان من المفترض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشّ ديمقراطي جامع، وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات”.

واعتبرت أنه ”تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له، ومن قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل”.