زعيم اليسار التونسي: قيس سعيد يؤسس لنظام حكم فردي والنهضة انتهت سياسيًا

اعتبر رئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي، أن الرئيس قيس سعيّد ”لا يملك مشروعًا واضح الأهداف“، مشبهًا خطابه ورؤيته بخطاب مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان.

وقال الهمامي، وهو زعيم اليسار التونسي، خلال مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إن المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيّد هو ”مشروع شعبوي“، مشيرًا إلى أن ”الشعبوية أنواع، وتختلف من بلد إلى آخر، وأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثلًا كان شعبويًا، لكن كانت لديه أدوات وحقق نتائج“.

وأضاف أنه ”في المقابل ما يقوله قيس سعيّد هو مشروع هلامي فارغ، لكنه ينطلق من نفس الأسس الشعبوية التي تتحدث عن المشروعية الشعبية، وهو ليس بعيدًا عن مارين لوبان التي تتمسك بالحديث عن ”الشرعية الشعبية“ بينما كان ماكرون (خلال مناظرة بينهما) يتحدث عن الجمعية الوطنية“، وفق تعبيره.

ووصف الهمامي الاستشارة الإلكترونية التي طرحها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنها ”مهزلة“، معتبرًا أن ”الاستفتاء سيكون مهزلة، وكذلك الانتخابات، وستكون مجرد غطاء لقيس سعيّد لتكرس مشروعه الاستبدادي، لأن النظام السياسي الذي يتطلع إليه هو نظام حكم فردي“، وفق قوله.

وبخصوص تشكيل جهات سياسية ”جبهة الخلاص الوطني“، اعتبر الهمامي أنه ”من حق هذه الأطراف السياسية أن تنشئ الائتلاف الذي تراه صالحًا، لكن لم نشارك فيه لأننا نعتبر أن تونس تحتاج، اليوم، إلى طريق مستقل بوضوح، والصراع الدائر، اليوم، على الحكم يجري بين اليمين واليمين ومحوره الحنين إلى الماضي، بين أحزاب لا تتبنى أهداف الثورة“، بحسب وصفه.

وأكد الهمامي أنّ ”حركة النهضة انتهت سياسيًا“، وهي، اليوم، ”تسعى إلى الرجوع بوجه جديد، وأقنعة جديدة كما فعلت أحزاب أخرى، ولدينا بدائل، ولكن وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة تُظهر أن حزب العمال معارض، ولا تبرز البدائل التي يقترحها“، وفق تعبيره.

وقال إن ما دفع قسمًا كبيرًا من التونسيين إلى النقمة على حركة النهضة، ومن حكم معها، هو ما أفرزته السنوات العشر من نتائج، لذلك لا يمكن الحديث عن العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو، بحسب قوله.

وتعليقًا على مسار التحقيق في اغتيال السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، قال الهمامي إنه ”حين يتعلق الأمر بجريمة دولة ليس من السهل كشف الحقيقة، والأمر يتطلب وقتًا طويلًا، لا سيما أنه بالنسبة إلى حادثتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فإن أجهزة الدولة متورطة، والحكّام حينها متورّطون، وحين يكون الوضع كما هو عليه الآن يتطلب الأمر كثيرًا من الوقت، ورباطة الجأش، خاصة الاستقلالية“.