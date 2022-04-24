تبون: الدبيبة رئيس الحكومة الشرعي.. وندرس تنظيم مؤتمر حول ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تدرس إمكانية تنظيم لقاء دولي لحلّ القضية الليبية، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الحكومة الشرعي لليبيا.

جاء ذلك، خلال لقاء دوري عقده الرئيس الجزائري، مع ممثلي الصحافة المحلية، تطرق خلاله إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية.

و أكد تبون أن الجزائر تعتزم عقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، لكنه شدد على أن بلاده لن تقبل باجتماع بوادر فشله ظاهرة، أو يؤدي إلى تفرقة الدول العربية، وفق قوله.

و أضاف تبون: ”عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الشرعي للحكومة، لكنّنا لن نتدخل من أجل التفرقة، سنسعى للإجماع، لأنّ قناعتنا أنّ الحلّ لن يكون خارج الإجماع الليبي“.

يأتي ذلك، بعد أيام من زيارة أجراها عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر، رفقة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، من بينهم قادة أمنيون.

و في رده على سؤال حول الموقف من إسبانيا، قي أعقاب دعم مدريد للرباط في قضية الصحراء الغربية،قال تبون: ”إسبانيا تتحمل المسؤولية التاريخية، فيما يخصّ القضية الصحراوية، وعلاقتنا كانت عادية وطيبة مع دولة إسبانيا، لكن رئيس حكومة إسبانيا انقلب على موقف دولته“.

و تابع “ ماقامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا و تاريخيا. ونحن نفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة“.

و وجه الرئيس الجزائري رسالة للشعب الإسباني قائلا: ”أؤكد للشعب الإسباني أن الجزائر لن تتخلى عن دورها في تزويده بالغاز“

و جاء ذلك، بعد تصريحات أدلى بها المبعوث الخاص المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمّار بلاني، قال فيها إن عودة سفير بلاده إلى إسبانيا مرهونة بتقديم مدريد ”توضيحات“ بشأن الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها من قضية الصحراء الغربية ليصبّ في صالح الموقف المغربي.

وقال عمّار بلاني: إن ”عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستُقرر سيادياً من قبل السلطات الجزائرية، في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي“.

وأكد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر ليس مسألة ”غضب مؤقت للجزائر سيزول مع مرور الوقت“.

و كانت الجزائر، قد أعلنت، استدعاء سفيرها في مدريد على خلفية دعم إسبانيا مقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ونقلت وكالة ”إيفي“ الإسبانية عن مصادر جزائرية، أن الجزائر تدرس الرد، وستقدم ردا عالميا على المنعطف الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز.

ولم تذكر المصادر التي تحدثت للوكالة الإسبانية تفاصيل الرد المنتظر من الجزائر، لكن مصادر مقربة من الحكومة الجزائرية لم تستبعد أن تلجأ الجزائر إلى خيارات وصفتها بـ“المؤلمة“ فيما يتعلق بالرد على ما وصفته بالقرار الخاطئ للحكومة الإسبانية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لـ“إرم نيوز“، إن ”خيار مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالغاز الطبيعي الذي تستورده إسبانيا من الجزائر يبقى واردا ومطروحا للنقاش“.