مصدر ينفي لـ"إرم نيوز" صحة تقارير عن طلب تونس من باشاغا مغادرة البلاد

نفى مصدر دبلوماسي تونسي رفيع المستوى، اليوم السبت، صحة تقارير تداولتها الصحافة عن طلب السلطات في تونس من رئيس حكومة ”الاستقرار الوطني“ الليبية فتحي باشاغا مغادرة البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”تونس حريصة على البقاء على الحياد في الأزمة الليبية، فنحن نقف على نفس المسافة من كلا الطرفين“.

وفشلت حكومة ”الاستقرار الوطني“ برئاسة باشاغا، إلى حد الآن في دخول العاصمة الليبية طرابلس من أجل مباشرة مهامها، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة باشاغا نفت، بدورها، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على تواجد باشاغا في العاصمة التونسية ومطالبته بمغادرة أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن ”هذه الأخبار الزائفة لا تعد أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة ونظيرتها التونسية، وتحاول تشويه الدور المتميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي“.

وأكدت حكومة باشاغا في بيانها، بأنها على ”تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية“، مثمنة جهودها، لما تقدمه من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء تواجدها في تونس، مبدية تطلعها لتوطيد هذه العلاقات المتميزة، لما فيها مصلحة البلدين.

وكان تقرير لموقع ”أفريكا أنتيلجنس“ الفرنسي قد كشف، أمس الجمعة، عن مطالبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، باشاغا بـ“عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لطموحاته السياسية، ومغادرتها“.

وأضاف الموقع أن العلاقات الدبلوماسية بين باشاغا وتونس شهدت منعطفا نحو الأسوأ.

وتعتبر تونس أقرب الدول للعاصمة الليبية طرابلس، التي تبعد عن حدودها 175 كيلومترا، وقام باشاغا بعدة زيارات لتونس منذ أداء حكومته اليمين الدستورية مطلع مارس/ آذار الماضي، وكان آخرها الزيارة التي تمت يوم 17 من أبريل/ نيسان الحالي واستمرت يومين.

وأجرى باشاغا في تونس عدة لقاءات مع شخصيات سياسية وأمنية ليبية، منها لقاؤه بقيادات مجموعات مسلحة من مصراتة وطرابلس، الأسبوع الماضي، في إطار سعيه لتوطيد حكومته وإدخالها طرابلس وتمكينها من استلام مهامها من حكومة الدبيبة التي تسيطر بدورها على العاصمة وتدير شؤون البلاد، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يقوم الدبيبة، يوم الثلاثاء القادم، بزيارة رسمية إلى تونس، ستستمر أسبوعا، وسيرافقه فيها وفد وزاري وأمني.