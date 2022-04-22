الغنوشي: إجراءات الرئيس قيس سعيد ستفقد الانتخابات مصداقيتها

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، اليوم الجمعة، إن سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة ”ستفقد كل مصداقيتها“.

وقال لرويترز عبر الهاتف إن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل ”محاولة أخرى لوأد الثورة“.

وأصدر الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 تمّوز/ يوليو القادم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة، وجاء فيه ”يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي“، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو/ تموز الفائت تعليق أعماله، ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.

وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد ”لا تتطابق ومبادئ دستور“ 2014.

كما اعتبر بفون أن ”أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضائها سيكون غير قانوني“.