تونس.. إحالة عبير موسي للتحقيق إثر شكوى من "العلماء المسلمين"

أحالت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، رئيسة ”الحزب الدستوري الحر“ عبير موسي، إلى التحقيق، بعد شكوى تقدم بها فرع ”اتحاد علماء المسلمين“ في تونس ضدها.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه، أن ”إحالة عبير موسي للتحقيق تمت على خلفية اتهامها باقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين في شهر آذار /مارس 2021“.

وأضاف المصدر أن ”هذه القضية لا تشمل عبير موسي فقط، بل عددا من نواب البرلمان التونسي المنحل عن الحزب الدستوري الحر، وعددا من قيادات الحزب الذين دخلوا مقر الاتحاد يوم 9 مارس / آذار 2021 ،بعد أن نفذوا اعتصاما أمام مقر الاتحاد وطالبوا بغلقه“.

واعتصم نواب وقيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر أمام فرع مقر اتحاد العلماء المسلمين، مشددين على ضرورة غلقه باعتباره ”وكرا للإرهاب“، وفق تعبيرهم.

وكان فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تقدم يوم 23 مارس / آذار 2021 بقضيتين ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وعدد من أعضاء الحزب، وكل من سيكشف عنه التحقيق، إثر اقتحام مقر الاتحاد ومنع أعضاء هيئته المديرة من دخول المقر .

وشملت الشكوى المقدمة عدة تهم وُصفت بالخطرة ضد ”الدستوري الحر“، منها ”التحريض على الكراهية والتباغض“ و“الوصم بالإرهاب“ و“الدعوة إلى العنف“.

وأكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس، عبد المجيد النجار، في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد سيتبع الطرق القانونية في التعامل مع اقتحام مقرّه دون أي طرق أخرى، مضيفاً أنه في البداية قرر التقدم بقضية استعجالية، وقضى النائب العام إثرها بفك اعتصام الدستوري الحر.

وأضاف عبد المجيد النجار أن ”لا أحد كان يتوقع التطورات الخطرة للوضع رغم أنه من الناحية النظرية كان يتوقع أي شيء من المعتصمين ولكن ليس بهذه الشراسة“، مشيراً أن ”لجنة من الدوائر المسؤولة للدولة سبق لها أن زارت المقر وعاينت المحل ونشاطه.

جدير بالذكر أن محيط مقر اتحاد العلماء المسلمين – فرع تونس، شهد في شهر مارس /آذار 2021 مناوشات بين أنصار وقيادات ”الدستوري الحر“ وعدد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، ما استوجب تدخل الأمن لفض الاشتباكات.

وانطلقت المناوشات بعد أشهر من تنفيذ الحزب الدستوري الحر لاعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد، مطالبين برحيله عن تونس، ووجهوا له اتهامات بتجنيد الإرهابيين وتمويلهم.

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حينها، أن أعضاء الاتحاد قاموا بحرق وثائق لطمس الحقائق، قائلة ”ضبطناهم في حالة تلبس“، واستنكرت موسي، عدم تطبيق قرار الغلق المؤقت لمقر الاتحاد.