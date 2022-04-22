بعد عقد أول اجتماع لها في سبها.. ما خيارات حكومة باشاغا لدخول طرابلس؟

أثار الاجتماع الذي عقدته حكومة ”الاستقرار الوطني“ الليبية بقيادة فتحي باشاغا، يوم الخميس، في مدينة سبها جنوبي البلاد، تساؤلات عن الخيارات والخطط المستقبلية لهذه الحكومة التي تعهدت بدخول العاصمة طرابلس.

وجاء تمسك باشاغا المتجدد بدخول طرابلس ”بشكل سلمي وآمن“، على الرغم من رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة.

وقال الناطق باسم حكومة الاستقرار الوطني، عثمان عبدالجليل، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع المجلس الوزاري، إن ”دخول طرابلس ليس هدفا عاجلا“، بينما اعتبر باشاغا أن حكومته ”ضحت لمنع الانقسام“ وفق قوله.

وفشلت الوساطات التي قادتها قيادات من مصراته في الفترة الأخيرة، وقوى أجنبية كذلك مثل تركيا، في إقناع الدبيبة بضرورة التنحي، وهو ما يثير اليوم أسئلة حول أوراق الضغط التي مازالت بحوزة باشاغا.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن ”كل الوساطات التي قادتها شخصيات عسكرية وسياسية ومؤثرة في مدينة مصراته مؤخرا، فشلت في إقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة“.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي إن ”حكومة باشاغا باشرت يوم الخميس مهامها بشكل رسمي بعد أن اجتمعت في مدينة سبها“.

وأضاف المريمي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”دخول العاصمة طرابلس الآن يبقى رهين نهاية الترتيبات التي تجري لذلك“ دون الكشف عن طبيعة الترتيبات أمنية كانت أو سياسية.

وقال الدبيبة الأربعاء إن ”الإجراءات التي اتخذها البرلمان من أجل السلطة التنفيذية، باتت من الماضي“.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، وتعهد بتنظيم انتخابات فشل في إنجازها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

هل يدخل الجيش على خط الأزمة؟

وسادت تكهنات في وقت سابق بأن الجيش الليبي قد يدخل على خط الأزمة لإجبار الدبيبة على التخلي عن السلطة، سيما بعد قرار إغلاق مواقع إنتاج النفط من قبل محتجين.

إلا أن الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى، رجح أن لا يقدم الجيش الليبي على هذه الخطوة، معتبرا أن باشاغا لا يزال يحاول تسلم السلطة بطريقة سلمية.

وأضاف معلى في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”إلى غاية هذه الساعة الأسلوب المعتمد هو سلمي، ولا أعتقد أن باشاغا يجهز لعمل عسكري نظرا لما شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة من حروب مثل حرب طرابلس، وكانت نتيجتها صفرية، بالتالي فإن أي حرب أخرى ستكون نتائجها كارثية أيضا“.

وأكد أنه ”لابد من أن تواصل على هذا المنوال السلمي، الظهور في أي مدينة هي عملية ضغط سياسي اليوم، لكن أي اعتماد على القوة من باشاغا ستكون عواقبه وخيمة لأنه لا توجد هناك دولة يمكن أن تتعامل مع شخص يحاول افتكاك السلطة بالقوة“.

حكومة موازية

ورغم التدرج في الخطاب من رفض استعمال القوة إلى غلق النفط، تثار الأسئلة حول ما يملكه باشاغا من أوراق، لكن أطرافا سياسية ليبية تعتقد أن حكومته ”باتت من الماضي“، وأصبحت ”موازية مثلها مثل حكومة عبدالله الثني السابقة التي كانت تتمركز شرق البلاد وكانت كذلك مدعومة من قبل البرلمان الليبي“.

وقال المتحدث باسم القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن ”حكومة باشاغا هي نسخة لحكومة عبدالله الثني، هذا ما قلناه في عدة مناسبات“.

وأضاف شوبار في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”المجتمع الدولي ينظر إليها كذلك كحكومة موازية، ولذا الحل الوحيد اليوم هو التركيز على المسار الوحيد للحل الذي تقوده مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز“.