ليبيا.. قوة تابعة لحكومة الوحدة تعلن تحرير 18 مختطفا في بني وليد

حررت قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، 18 رهينة من جنسيات أجنبية، واعتقلت 4 من المطلوبين على ذمة قضايا خطف وتهريب بشر.

وأعلن ”اللواء 444 قتال“ التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في بيان صدر مساء الخميس، أن ”مفارزه اقتحمت 4 أوكار لعصابات مسلحة تمتهن الخطف وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية في مدينة بني وليد جنوبي شرق العاصمة طرابلس“.

وأضاف اللواء أن ”مفارزه ألقت القبض على 4 مطلوبين وحررت 18 رهينة من جنسيات أجنبية مختلفة خلال اقتحامها لأوكار العصابات مسلحة“.

وأكد أن ”الرهائن كانوا قد تعرضوا للخطف في وقت سابق، وقد عثر عليهم مسجونون في زنزانات بعضها انفرادية، وقد تعرضوا للتعذيب“.

وبين أن ”الخاطفين طالبوا ذوي المخطوفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم“.

كما أشار إلى تمكنه خلال ذات العملية من مصادرة خزان وقود كان معدا للتهريب به 40 ألف لتر وقود.

وتوعد اللواء ”العصابات الإجرامية التي تمتهن التهريب، ولا يهمها إلا جمع الأموال والاتجار بأقوات المواطنين وجلب السموم لأبنائهم، بأن العقاب سيكون في حقهم وخيماً، ولن ندخر جهدا في القضاء عليهم واجتثاث وجودهم“، بحسب ما جاء في البيان.

وحرر ”اللواء 444 قتال“ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، 195 مختطفا من المهاجرين في مدينة بني وليد التي تعد ممرا للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم إلى مدن غرب ليبيا لركوب البحر إلى أوروبا.

وقال اللواء حينها إن ”قواته تمكنت من تحرير المختطفين الـ195، وجميعهم من المهاجرين وبينهم 23 امرأة وطفلا، بعدما تعرضوا للخطف على يد عصابة طالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم“.

وأشار إلى أن ”المهاجرين المختطفين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر“.

وبين أن ”المختطفين المحررين يحملون جنسيات مختلفة منها جنسيات مصر، والسودان، والنيجر، ونيجيريا، واريتريا، وإثيوبيا“.

وأشار إلى أن ”قواته تمكنت من القبض على رأس عصابة الخطف المدعو أصيل السنوسي اشنيشح، و8 آخرين من أفراد العصابة من جنسيات أخرى غير ليبية، وستتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم“.