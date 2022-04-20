ليبيا.. باشاغا يعقد أول اجتماع لحكومته في سبها الجنوبية الخميس

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الذي عيّنه البرلمان سيعقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها الجنوبية، الخميس.

وعيَّن البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقرًا له، باشاغا، في مارس/ آذار، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة رفض التنازل عن السلطة مما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين.

ولم يتمكن باشاغا وحكومته من دخول العاصمة طرابلس حيث يحظى الدبيبة بدعم بعض الجماعات المسلحة، وقال مرارًا إنه لن يحاول فعل ذلك بالقوة.

وكان باشاغا وزيرًا للداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها خلال الموجة الأخيرة من الصراع في ليبيا قبل وقف إطلاق النار، في 2020، وساعدها على صد هجوم استمر 14 شهرًا شنته قوات الجيش الليبي.

ومع ذلك، فإن حكومته مدعومة الآن من أقوى الشخصيات شرق ليبيا، بما في ذلك القائد العسكري المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتم تعيين الدبيبة على رأس حكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، العام الماضي، تضمنت وقفًا لإطلاق النار بين الجماعات المتناحرة، واستهدفت إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال البرلمان إن فترة ولاية الدبيبة كرئيس للوزراء انتهت عندما لم تُجر الانتخابات، وعيّن باشاغا ليحل محله مع تأجيل الانتخابات حتى العام المقبل.

ورفض الدبيبة ذلك، قائلًا إن تفويضه لا يزال ساريًا، بينما قالت بعض الهيئات السياسية الليبية الأخرى إن تحركات البرلمان غير شرعية.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلين عن البرلمانين المتنافسين في البلاد بدأوا محادثات في مصر، اليوم الأربعاء، بهدف التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة.

وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة: ”عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة، وجداول زمنية تمكن من المضي قُدمًا“.

وتسعى وليامز، بدعم من دول غربية، إلى حل الأزمة السياسية منذ انهيار انتخابات قبل أيام من موعدها الذي كان مقررًا، في ديسمبر/ كانون الأول، بسبب خلافات حول القواعد التي تُجرى على أساسها.