الجزائر.. بدء محاكمة الضابط "الفار" محمد بن حليمة

بدأ القضاء الجزائري، يوم الأربعاء، محاكمة الضابط السابق المتهم من قبل السلطات الجزائرية بالانتماء إلى منظمة محظورة، محمد بن حليمة، والذي يواجه تهما وصفت بـ“الثقيلة“.

ومثل الضابط ”بن حليمة“ أمام قاضي التحقيق لأخذ أقواله بخصوص وقائع وجهت إليه خلال فترة وجوده في إسبانيا.

وبحسب صحيفة ”النهار” الجزائرية فإن ”المتهم سيواجه أمام قاضي التحقيق تهما ثقيلة تتعلق بجنحة النشر والترويج عمدا باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لأنباء كاذبة ومغرضة للجمهور، يكون من شأنها الإضرار بالأمن العام والنظام العام“.

كما يواجه ”جنحة إهانة موظف بمناسبة أداء المهام والتقاط صور لشخص بغير إذن صاحبها“.

ويقبع الضابط محمد بن حليمة، في سجن الحراش منذ حوالي شهر من تسليمه من قبل السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية.

وتزامنا مع جلسة المحاكمة، عرضت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري مقطع فيديو، قالت إنه يتضمن اعترافات العسكري السابق محمد بن حليمة وهو عضو منظمة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائرية على أنها ”منظمة إرهابية“.

أوضحت المديرية أن ”مقطع الفيديو كشف عن حقائق وصفتها بأنها صادمة حول المتهمين الفارين محمد العربي زيطوط وأمير بوخرص“.

وقال بن حليمة في اعترافاته إن ”كلا من (العربي زيطوط) و(أمير ديزاد) لا تهمهما مصلحة البلاد بل يبحثان عن مصلحتهما فقط وكل ما يهمهما هو تحقيق مداخيل من موقع اليوتيوب عبر الفيديوهات التي ينشرونها“.

وأكد أنه ”ندم على ما فعله“، وطلب العفو من رئيس الجمهورية، كما طلب السماح من كل الأشخاص الذين قام بقذفهم“، وفق صحيفة ”النهار“.

وفي 18 آذار/مارس الماضي، أوقفت السلطات الإسبانية، العسكري الجزائري الذي كان قد فر من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، قبل أن يتم ترحيله نحو بلده.

وقالت مصادر جزائرية لـ“إرم نيوز“، إنه تم تسليم ضابط الصف الجزائري المحتجز في إسبانيا محمد بن حليمة، إلى الحكومة الجزائرية بعد إصدار مذكرة جلب بحقه“.

وأشارت إلى أن ”هذا الضابط كغيره من الضباط الذين انشقوا عن الجيش واختاروا المنفى الاختياري في العواصم الأوروبية، وتلاحقهم تهم خطيرة سيمثلون على إثرها أمام القضاء“.