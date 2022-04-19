بلقاسم العياشي: الاقتراع الفردي بتونس يؤجج القبلية ويشجع "المال السياسي" (فيديو إرم)‎‎

حذّر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بلقاسم العياشي، من أن اعتماد نظام الاقتراع الفردي في المواعيد الانتخابية المقبلة قد يؤجج القبلية والعشائرية، مؤكدا أن الهيئة هي التي ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة خلافا لما راج من احتمال استبدالها.

وقال العياشي في حديث لـ ”إرم نيوز“ تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التوجه نحو اعتماد نظام الاقتراع على أساس الأفراد بدل القوائم، إن من مزايا هذا النظام أنه بسيط، ويمكّن من تمثيلية أكبر وأكثر تعبيرا، لكنه قد يؤجج العشائرية والقبلية.

ورأى أن العشائر قد تجتمع للتصويت للمترشح في منطقته، بينما قد ينهزم مترشح آخر إن لم يجد حشدا من عشيرته، كما يمكن أن يشجع هذا النظام المال السياسي، حيث عادة ما يرتبط الجاه بالمال، أي أن من لديه أكثر إمكانيات مالية يؤثر أكثر على الناخبين ويحصل على أكثر أصوات.

وأكد العياشي أن الهيئة ستتولى الإشراف على المواعيد الانتخابية القادمة ولا نية لديها من أجل تجميد عملها، لكنه لم يستبعد إحداث تغييرات في تركيبتها.

وقال العياشي إن الحديث عن تغيير الهيئة أو تجميدها راج قبل لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بنائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وأوضح أن أصحاب هذا الرأي استندوا إلى تصريحات وإشارات الرئيس في وقت ما بخصوص بعض أعضاء الهيئة كانوا قد أدلوا بتصريحات في علاقة بإجراءات 25 يوليو / تموز، وقد اعتبرناها تصريحات شخصية ولا تلزم موقف الهيئة الرسمي.

وأضاف العياشي أن مبدأ لقاء سعيد مع نائب رئيس الهيئة يدل على تأكيد مواصلة الهيئة عملها والإشراف على المحطات الانتخابية القادمة من استفتاء وانتخابات، وهذا أمر مؤكد ولا لبس فيه.

وأشار العياشي إلى أنه بعد اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية قيس سعيد سيجري تغيير في تركيبة الهيئة، موضحا أن الهيئة بتركيبتها الحالية منقوصة رغم اكتمال نصابها؛ لأنه واقعيا غادر عضوان الهيئة منذ مدة، كما أن هناك أعضاء آخرين كانوا معنيين بتجديد عضويتهم وفق النظام القديم للهيئة؛ ما يعني أنه بتغيير نظام الهيئة سيشمل التغيير عددا من أعضائها.

وتابع العياشي أن الهيئة منذ 2011 تولت تنظيم عدة استحقاقات انتخابية وراكمت التجربة، ولكن تطور المؤسسات يقتضي وقفة تأمل وتقييم للأداء، وهذا قد يتطلب تغييرا نحو الأفضل لدعم أدائها وجودته.

وحول استعدادات الهيئة للاستحقاقات المقبلة أكد العياشي أنه ”يجب أن تتوضح المسائل القانونية من تعديل القانون الانتخابي وتعديل قانون الهيئة وتعديل الدستور، ويجب أن يتم ذلك في وقت معقول حتى يبقى للهيئة متسع من الوقت للتحضير للانتخابات“.

و أضاف: ”حسب تقديري وحسب خبرات الهيئة وقدراتها، المسائل التنظيمية واللوجستية مقدور عليها ولا تمثل عائقا“.

وردا على موقف هيئة الانتخابات من الاتهامات الموجهة لحركة ”النهضة“ باختراق الهيئة، أكد أن ”الهيئة ليست محصنة والفاعلون السياسيون على الميدان يوجهون انتقادات للهيئة، وهذا يدخل في إطار النقد والتعبير الحر“.

وتابع: ”نحن نسمع كل الأطراف وكل الانتقادات، ونقوم بالتقييم ونحاول الاستفادة من التوجيه وإصلاح ما نراه نقصا، ولكن من كان له إثباتات عن وجود اختراقات فليتقدم به إلى القضاء“.