خروج نادر من طرابلس.. الدبيبة في الجزائر‎‎ بزيارة رسمية

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة، من بينهم قادة أمنيون، توجهوا إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وتمثل الزيارة خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس منذ أن عيّن البرلمان في شرق ليبيا رئيس وزراء آخر، وهي خطوة رفضها الدبيبة وسط مواجهة مسلحة بين الفصائل المتناحرة للسيطرة على الحكومة، وفقا لرويترز.

وفي السابع من نيسان/ أبريل الجاري، وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على ”فيسبوك“ آنذاك، إن المنقوش التقت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي أعرب لها ”عن دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية؛ لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن“.

وأضافت الوزارة أن المنقوش ثمّنت من جهتها، ”دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما“.

وانتقد الرئيس عبدالمجيد تبون خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، ”المتشبثين بالسلطة“ وحالوا دون إجراء الانتخابات في ليبيا.

وشهدت العاصمة الليبية، طرابلس، منذ ساعات صباح السبت، استنفارا أمنيا غير مسبوق؛ ما أثار تكهنات واسعة بتصعيد أمني في ظل الصراع القائم بين كل من الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الليبية، فتحي باشاغا على السلطة.

وقالت مصادر سياسية ليبية، إن الأرتال العسكرية التي تحركت، ليل الجمعة السبت، صوب العاصمة طرابلس وتحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن هذه الميليشيات تتولى تأمين مقار المؤسسات السيادية في العاصمة الليبية، بعد تضارب الأنباء حول اعتزام رئيس حكومة ”الاستقرار الوطني“ فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان والجيش الليبيين، دخول طرابلس.

وأجرى باشاغا، خلال يومي الجمعة والخميس تواليا، محادثات مع قادة ميليشيات ومجموعات مسلحة تتمتع بنفوذ قوي في مصراتة والزنتان، من بينهم رئيس المجلس العسكري للزنتان فتحي الغزيل، وآمر كتيبة ثوار صبراتة عبدالله الخطابي، وهي محادثات استضافتها تونس التي يقيم فيها باشاغا حاليا.

وبعد مضي قرابة الشهرين على منح حكومته الثقة من قبل البرلمان المتمركز في طبرق، فشل باشاغا في دخول طرابلس رغم تعهده مرارا بأن حكومته ستدخل قريبا.

ولا يزال الدبيبة يرفض تسليم السلطة، متحصنا بدعم من ميليشيات مسلحة، وسط جمود على مستوى المسار السياسي الهادف للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تمهد للقطع مع حالة الفوضى التي تعصف بليبيا منذ ما يعرف بثورات الربيع العربي.