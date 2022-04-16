لمنع باشاغا من دخول طرابلس.. الدبيبة يبحث مع السفير التونس مراقبة الحدود

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مساء يوم السبت، مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، ورئيس قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، سبل تعزيز التعاون الأمني على مستوى الحدود بين البلدين.

و جاء ذلك، وسط أنباء حول عزم رئيس حكومة الاستقرار الليبية، فتحي باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس، لتولي الحكم، بعد أكثر من شهرين من تكليفه من قبل البرلمان الليبي.

و قال عميد بلدية نالوت الليبية، عبدالوهاب الحجام، إن قوة المنطقة العسكرية الغربية حاولت فجر يوم السبت اقتحام بوابة تكويت في محاولة للتوجه إلى معبر وازن لاستقبال فتحي باشاغا قادما من تونس قبل أن تتصدى لها قوات المدينة وتمنعها.

وقالت منصة ”حكومتنا“ التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، إن لقاء الدبيبة و السفير التونسي، ”خُصص لمناقشة زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية“.

وبحسب المنصة الحكومية، فإنه جرى الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية لتنظيم المعابر بين البلدين.

و قبل ذلك، التقى الدبيبة عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، و أمر بـ“ضرورة العمل على استتباب الأمن بالمنطقة، ومنع أي تحركات غير مسؤولة تهدف إلى زعزعة الوضع في المنطقة“، وفق ما جاء في بيان للحكومة نشر على موقع ”فيسبوك“.

و أفاد مصدر ليبي مطلع، لـ“إرم نيوز“، أن اللقاء جاء على خلفية معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة تفيد بأن باشاغا يستعد لدخول طرابلس لاستلام السلطة قبل نهاية شهر رمضان.

و أضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة أبلغ السفير التونسي بهذه المعلومات و طلب من السلطات التونسية ”التعاون لمراقبة الحدود بين البلدين“، و تساءل عن اللقاءات المكثفة التي يجريها باشاغا مع قيادات في تشكيلات مسلحة في تونس خلال الأيام الأخيرة.

و يجرى باشاغا منذ أيام، سلسلة لقاءات مع قادة الجماعات الليبية المسلحة لا سيما من مصراتة في عملية تحشيد تهدف إلى تسهيل دخوله العاصمة ومباشرة مهامه بعد أكثر من شهرين من نيل ثقة البرلمان.

وبرزت مؤخرا تساؤلات تتمحور في أغلبها حول ما إذا كان باشاغا يسعى إلى دخول طرابلس من تونس، نظرا لتواجده منذ فترة هناك إلى جانب فريقه الحكومي وإجرائه لقاءات مع قيادات أمنية.