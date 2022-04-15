المغرب.. ضبط شبكة تزوير وثائق تضم عضوين في جماعة دينية محظورة

ألقت السلطات الأمنية في المغرب، يوم الخميس، القبض على ”عصابة“ بمدينة وجدة شرقي البلاد، للاشتباه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية تستخدم في الحصول على تأشيرات بلدان أجنبية.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن المغربي، أن ”عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنوا من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 عاما“.

وأضاف البيان أن أحد الموقوفين ”من ذوي السوابق القضائية، فيما ينتمي اثنان آخران لجماعة دينية محظورة“.

وأوضح موقع ”كود“ المغربي أن الأمر يتعلق بجماعة ”العدل و الإحسان“، وهي جماعة متهمة بتبني الفكر المتطرف، ولها خلافات دائمة مع السلطات المغربية.

وبين بيان الأمن أن الموقوفين ”تم ضبطهم في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة“.

وأضاف أن ”عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى 5 سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم الاحتفاظ بالمتهمين قيد الاعتقال على ذمة التحقيق، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية“.

وتشن السلطات المغربية في السنوات الأخيرة حربا على ”الشبكات الإجرامية“ التي تنشط في الهجرة غير النظامية، خصوصا في المناطق الحدودية للمملكة.

وأعلنت السلطات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنها تمكنت من تفكيك 150 شبكة من هذا النوع، وأوقفت أكثر من 12 ألف ”مرشح“ لهذه الهجرة خلال عام 2021.

وأوضحت أن ”الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية“.