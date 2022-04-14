بعد اتهام جزائري للمغرب.. موريتانيا: "لسنا مستهدفين" بحادث قصف قوافل تجارية

أكدت الحكومة الموريتانية، أن حادث القصف الذي وجهت فيه الجزائر الاتهام للمغرب، وقع خارج حدود موريتانيا.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن ”حادث القصف كان خارج الأراضي الموريتانية، كما أن موريتانيا ليست مستهدفة به“.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه ”وفقا لمعلوماتنا فقد قضى موريتانيان في الحادث الذي وقع الأحد“، بحسب ما نقلت ”فرانس برس“.

وجاء تصريح ماء العينين بعد حوالي 24 ساعة من بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي اتهم سلاح الجو المغربي بقصف قوافل تجارية في المنطقة الشمالية من الحدود الصحراوية الموريتانية، دون أن تحدد المنطقة بالضبط.

كما نقل تلفزيون النهار عن البيان أن ”المغرب حاول أن يستهدف خارج حدوده المعترف بها دوليا رعايا من ثلاث دول في المنطقة“.

وأشار البيان إلى أن ما سماها ”نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية“ تشكل ”تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان ديميستورا الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي“.

ولم يصدر من السلطات المغربية حتى الساعة أي رد حول الموضوع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الجزائر المغرب بقصف مماثل، حيث قالت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إن ثلاثة جزائريين قتلوا في قصف مغربي، واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر.

ونفى الجيش الموريتاني وقتها ذلك، في بيان صحفي جاء فيه: ”تداولت عدة مواقع ومنصات إعلامية خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد“.

وأضاف: ”من أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني“.

كما دعا الجيش الموريتاني إلى ”توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة“.