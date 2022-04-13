ليبيا.. انطلاق مشاورات مجلسي "النواب" و"الدولة" حول القاعدة الدستورية بالقاهرة

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ممثلي الطرفين بدؤوا محادثات في مصر بهدف التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة.

وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة، إن ”عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجري بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما“، مضيفة أن ”دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت“.

وتسعى وليامز، بدعم من دول غربية، لحل الأزمة السياسية منذ انهيار الانتخابات قبل أيام من موعدها الذي كان مقررا في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بسبب خلافات حول القواعد التي تجري على أساسها.

وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

واختار مندوبون من مجلس النواب الليبي ومن المجلس الأعلى للدولة، 12 عضوا من كل جانب للمشاركة في المحادثات التي قال عنها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ”إنها ستستمر حتى 20 أبريل/نيسان“.