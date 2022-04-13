ليبيا.. انطلاق مشاورات مجلسي "النواب" و"الدولة" حول القاعدة الدستورية بالقاهرة

انطلقت، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، المحادثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بهدف الوصول إلى توافق بشأن المسار الدستوري في البلاد، والذي يفضي إلى تنظيم انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية.
وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة، إن ”عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجري بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما“، مضيفة أن ”دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت“.
وتسعى وليامز، بدعم من دول غربية، لحل الأزمة السياسية منذ انهيار الانتخابات قبل أيام من موعدها الذي كان مقررا في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بسبب خلافات حول القواعد التي تجري على أساسها.
وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
واختار مندوبون من مجلس النواب الليبي ومن المجلس الأعلى للدولة، 12 عضوا من كل جانب للمشاركة في المحادثات التي قال عنها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ”إنها ستستمر حتى 20 أبريل/نيسان“.
وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان منذ الشهر الماضي، عندما عيّن البرلمان الليبي فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة الاستقرار، ليحل محل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايته.
لكن الدبيبة، الذي تم اختياره رئيسا مؤقتا للوزراء قبل نحو عام في محادثات دعمتها الأمم المتحدة، رفض تسليم السلطة لباشاغا.