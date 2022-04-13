ممثلو الجيش الليبي في لجنة 5+5 يرفضون العودة لمزاولة مهامهم

أكد أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” التابعون للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق عضويتهم باللجنة بسبب ما أسموه ”المخالفات الجسيمة“ لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي لم يحرك المجتمع الدولي ساكنًا أمامها.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا مع الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا، الذي زار بنغازي، اليوم، لمناقشة قرار تعليق الأعمال.

وأكد المحجوب عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن الاجتماع ناقش باستفاضة موضوع بيان اللجنة بشأن ما آلت إليه أوضاع البلاد، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة ”أوضحوا أن سياسة حكومة الدبيبة شكلت خطرًا على الأمن القومي، وأظهرت عدم مسؤولية بتنفيذ مهمتها“.

وأكد أعضاء اللجنة لـ“زينينغا“، أن حكومة الدبيبة ”فشلت بمهمتها المتمثلة بتوحيد المؤسسات، وتحقيق المصالحة، وإجراء الانتخابات، والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة بتحقيق نجاح المسار الأمني“، موضحين أن ”سياسة حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة، والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف“، وفق تعبير المحجوب..

وبيّن أعضاء اللجنة، أن الحكومة المنتهية ولايتها ”منعت صرف الرواتب لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم، خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، كما استباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وقرارات غير مدروسة“، مشيرين إلى أن ”الخناق ضاق على المواطن الذي أصبح يئن تحت غلاء المعيشة، وسوء الخدمات في كل المجالات“.

وطالبوا بـ“ضرورة وجود موقف رادع للمخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة التي تشكل خطرًا على الأمن القومي“.

وكان الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا، وعدد من أعضاء البعثة، قد وصلوا إلى مدينة بنغازي، للاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية ”5+5“ التابعة للقيادة العامة على خلفية البيان الذي أصدرته اللجنة بخصوص تعليق عملهم إثر الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ممثلو المنطقة الغربية من ليبيا في اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5″، أن ”الدخول في المناكفات السياسية، والصراع بين الأطراف المختلفة، سيعيد البلاد إلى المربع الأول“.

وشدد أعضاء اللجنة، في أول ردٍ لهم على قرار ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي القاضي بتعليق عملهم في اللجنة، على كون اللجنة ”فنية“، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي، وأنها لن تدخر جهدًا في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب، ويقرب بين الليبيين.

وأكد البيان، حرصهم على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من اتفاقيات، وما أقرته من خطط طوال مسيرتها حرصًا على وحدة المصير والوطن.

واعتبروا أن من أهم النجاحات التي حققتها اللجنة ”فتح الطرق، والأجواء، والحقول النفطية، والتي رفعت كثيرًا من المعاناة عن المواطن البسيط، ولا يمكن أن تكون هي من تدفع إلى إغلاقها“.

وأشار ممثلو المنطقة الغربية إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف وفر جوًا من الاستقرار والهدوء على كل التراب الليبي، معتبرين أن ”الدخول في المماحكات السياسية، والصراع بين الأطراف المختلفة، سيعيدنا إلى المربع الأول، لذلك ننأى بأعمال اللجنة عن ذلك كله“.