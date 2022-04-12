الجيش الليبي ينفي لـ''إرم نيوز" عقد "مفاوضات سرية" مع ممثلي الدبيبة في باريس

نفى الجيش الوطني الليبي الأنباء التي أوردها موقع ”أفريكا إنتليجنس“ الفرنسي حول لقاء جمع بين ممثلين عن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان موقع ”أفريكا أنتليجنس“ قد تحدث عن مفاوضات سرية قال إنها جمعت بين ممثلين عن المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الدبيبة.

وقال الموقع إن بلقاسم حفتر، عقد لقاء سريًا مع أقرب مستشاري دبيبة، إبراهيم دبيبة، أحد أعمدة عائلة رئيس الوزراء، في 25 آذار/ مارس الماضي.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن بلقاسم حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي، يحاول إقناع الدبيبة بالتنحي عن رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لرئيس الوزراء، الذي انتخب، الشهر الفائت، فتحي باشاغا بتولي سلطة الحكومة والدخول إلى طرابلس.

لكن اللواء فوزي المنصوري، أحد أبرز قادة الجيش الليبي، دحض في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، هذه الأنباء، مؤكدًا أن ”ما تم تداوله حول وجود لقاء مع ممثلي حكومة الدبيبة افتراء ولا أساس له من الصحة على الإطلاق“.

وأضاف: ”لم يعقد أي لقاء لممثلين عن الجيش وممثلين عن الدبيبة في باريس أو غيرها“، واصفًا هذه الأنباء بأنها ”مضللة“.

وتابع المنصوري في معرض حديثه عن الأسباب الكامنة وراء هذه المزاعم التي نشرها موقع ”أفريكا انتليجنس“، أنه ”قد يكون من أجل تضليل الرأي العام حول مسألة النفط وإمكانية غلقه من عدمها، أو أيضًا التشويش على موقف ممثلي الجيش في اللجنة المشتركة الأخير“.

وكان أعضاء لجنة ”5+5“ العسكرية الليبية المشتركة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنوا، يوم السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى ”إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم“.

وجاءت هذه الخطوة، على وقع توتر متصاعد بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة؛ بسبب عدم صرف رواتب منتسبي الجيش منذ حوالي 4 أشهر.

وأثار تعليق الجيش الوطني الليبي مشاركته في لجنة ”5+5″، مخاوف من انهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وتعثر عمل اللجنة المشتركة، والعودة إلى المربّع الأول للانقسام والاقتتال.

بدورهم، أكد ممثلو المنطقة الغربية من ليبيا في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن ”الدخول في المناكفات السياسية، والصراع بين الأطراف المختلفة، سيعيد البلاد إلى المربع الأول“.

وشدد أعضاء اللجنة، في أول ردٍ لهم على قرار ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي القاضي بتعليق عملهم في اللجنة، على كون اللجنة فنية، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي، وأنها لن تدخر جهدًا في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين.

وأكدوا، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، حرصهم على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من اتفاقيات، وما أقرته من خطط طوال مسيرتها حرصًا على وحدة المصير والوطن.