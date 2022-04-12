الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية على حدودها مع موريتانيا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو المغربي قصف قوافل تجارية في المنطقة الشمالية من الحدود الصحراوية الموريتانية، خلّف عددا من الإصابات، مستنكرة ما سمته ”إرهاب دولة“.

وأدانت الوزارة بشدة ما سمته ”عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة“.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن ”هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها جميعَ خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، كما تعرض مرتكبوها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة“ وفق تعبيره.

وتابع البيان أنّ ”الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجبت إدانته بشدة وردعه بحزم“.

وأدان البيان ما سماه ”سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل القوات المغربية“ واعتبر أنها تمثل ”تحديا مستمرا للشرعية الدولية وتعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة“.

وأشار البيان إلى أن ما سماها ”نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية“ تشكل ”تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان ديميستورا الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي“.

وفي وقت سابق جرى تداول أنباء عن قصف مغربي باستعمال طائرات دون طيار استهدف قافلة شاحنات جزائرية يوم الأحد الماضي.

ولم يعلّق المغرب على الحادثة حتى الساعة.