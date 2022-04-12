اتحاد الشغل التونسي: تصريحات سعيد الأخيرة بشأن الحوار يزيد الوضع تعقيدا

أكد اتحاد الشغل التونسي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني لم ينطلق بعد خلافا لما يروج له الرئيس التونسي قيس سعيد، منتقدا ضبابية تصريحات ورؤية الرئيس التونسي في هذا السياق، ودفعه نحو ”تعقيد الوضع العام“.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن ”اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية مؤخرا برئيس الجمهورية قيس سعيد، كان لقاء بروتوكوليا، حيث تم خلاله تبادل الآراء حول الوضع العام في البلاد، ولم يقدم الرئيس التونسي خلاله رؤيته للحوار، كما لم يطرح أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل من جانبهم أي مقترحات“.

وأضاف سامي الطاهري، في حديث لإذاعة ”شمس“ المحلية: ”إلى الآن، لم تتوضح أهداف الحوار، إن كانت تزكية للإستشارة الوطنية أو حوار حقيقي يتقدم فيه الجميع بمقترحات وورقات عمل للنقاش“.

واعتبر الطاهري، أن التصريحات الأخيرة للرئيس سعيد، حول إنطلاق الحوار فعليًا ”تزيد الأمور غموضًا وتعقيدًا“، مضيفًا: ”نفهم من هذا الكلام، أنه لا نية لحوار حقيقي“.

وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد على أنه ”لا يمكن للإستشارة الوطنية أن تعوض الحوار الوطني“.

وكان الرئيس التونسي، قد أكد خلال لقائه وفدا من البرلمانيين الأوروبيين، أمس الإثنين، أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا.

وأضاف سعيد، أن ”الحوار الوطني سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.

وقد أطلق الرئيس التونسي في وقت سابق، استشارة إلكترونية لاستفتاء آراء التونسيين حول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة رفضها شق واسع من مكونات المشهد السياسي والنقابي، ولم يشارك في الاستشارة سوى 500 ألف مواطن تونسي.

واعتبر اتحاد الشغل التونسي، أن ”الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تكون معبرة عن هواجس التونسيين، ولن تكون بديلًا عن أي حوار فعلي حقيقي تشارك فيه المنظمات الوطنية والقوى الفاعلة في المجتمع“.

وطرح اتحاد الشغل التونسي مرارًا رؤيته على الرئيس التونسي، بخصوص الحوار الوطني، منذ مرحلة ما قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، لكن دون أن يجد أي تفاعل من جانب الرئيس التونسي.