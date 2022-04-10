بعد "وعيد" لجنة 5+5.. الدبيبة بصدد صرف مرتبات الجيش الوطني الليبي

كشف كِتاب مسرب من ديوان المحاسبة الليبي، عن توجه حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، لصرف مرتبات الجيش الوطني؛ في محاولة لامتصاص الأزمة التي تسبب بها انسحاب أعضاء لجنة 5+5 المشتركة التابعين للقيادة العامة للجيش منها، ومطالبتهم بوقف تصدير النفط.

ونص الكتاب المُسرب، الذي حمّل بتاريخ اليوم الأحد، على أن ديوان المحاسبة يأذن بصرف مرتبات شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، لمنتسبي ”القوات المسلحة“.

وجاء في الكتاب الموجه من ديوان المحاسبة إلى مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية: ”بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 3/4/2022، والمحال بموجبه إذن الصرف رقم 1222070، المؤرخ بيوم 3/3/2022، بقيمة 417,100,000 دينار لصالح مراقبة الخدمات المالية/بنغازي، كسلفة لتغطية المرتبات الأساسية للمؤسسة العسكرية عن شهري يناير وفبراير لسنة 2022، وعليه و تأسيسا على الموافقات الصادرة بخصوص السلف السابقة، نفيدكم بعدم الممانعة من استكمال إجراءات تحويل قيمة السلفة لحسابات مراقبة الخدمات المالية/بنغازي، على أن يتم موافاتنا بتقرير مفصل ببيان أوجه صرفها وإجراءات التسوية اللازمة لكافة السلف الممنوحة في أسرع وقت“.

ويكشف الكتاب زيف ادعاءات حكومة الوحدة الوطنية بأن إيقاف مرتبات القوات المسلحة جاء بسبب عدم استيفاء بيانات جنودها وأرقامهم الوطنية.

وجرى تسريب الكتاب بعد يوم من إعلان أعضاء لجنة ”5+5“ العسكرية الليبية المشتركة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم.

وقال أعضاء اللجنة، في بيان مشترك، إن ”أعضاء اللجنة تابعوا الأوضاع في البلاد وما آلت إليه من انقسام سياسي، وبوادر تشظّ سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني؛ بسبب ما قامت به الحكومة منتهية الولاية“.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ”تعمد عدم صرف مرتبات الجيش الوطني لأكثر من مرة، وآخرها لمدة 4 أشهر“، مضيفا أنه ”أنفق على شراء ذمم المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية“، بحسب تعبير البيان.

وسبق لممثلي القيادة العامة في لجنة 5+5 العسكرية، أن حذروا الشعب الليبي والأمم المتحدة يوم 22 اذار/ مارس الماضي، من ”عواقب تصرفات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وما يقوم به رئيسها عبدالحميد الدبيبة من عدم تقديره لحساسية المرحلة وإصراره على عدم صرف رواتب القوات المسلحة والقيام بأعمال لا مسؤولة قد تؤدي نتائجها إلى عواقب وخيمة، وبانهيار ما حققته هذه اللجنة في اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف“.